FGR extrae información de caja negra tras accidente del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de extracción de datos de la caja negra recuperada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el municipio de Matías Romero Avendaño. El dispositivo, que contiene registros críticos sobre la velocidad y el desempeño técnico del convoy al momento del siniestro, se encuentra bajo resguardo oficial para determinar las causas del incidente.

Respecto a las diligencias ministeriales, los peritos especializados de la FGR trasladaron el componente a una bodega de indicios, donde se procesará la evidencia técnica bajo protocolos de cadena de custodia. Este procedimiento busca esclarecer si el descarrilamiento fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o deficiencias en el mantenimiento de las vías férreas en la región del Istmo de Tehuantepec.

El accidente registrado el 28 de diciembre de 2025 provocó la suspensión temporal de las operaciones de carga y pasajeros en el tramo afectado. La infraestructura del CIIT, considerada una pieza estratégica para la conexión entre el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos, ha sido objeto de inspecciones constantes desde el inicio de la Administración federal para garantizar la seguridad de los usuarios y el flujo de mercancías.

La FGR confirmó que el equipo técnico trabaja en la recuperación de los archivos digitales para integrar el peritaje definitivo. Según el informe preliminar, la caja negra es el elemento fundamental para reconstruir los últimos minutos del trayecto antes de que las unidades se salieran de los rieles en las inmediaciones de Matías Romero Avendaño.

La información obtenida será contrastada con los testimonios de los operadores y los reportes técnicos de la empresa paraestatal encargada de la administración del ferrocarril. Se espera que los resultados de la extracción de datos se den a conocer en las próximas semanas, una vez que la FGR concluya la etapa de análisis forense digital y presente las conclusiones sobre la responsabilidad jurídica del evento.