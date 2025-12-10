FGR frena posible liberación de Mario Aburto; pide a SCJN atraer el caso

La Fiscalía General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso de Mario Aburto Martínez, asesino del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, para resolver en definitiva un amparo directo que sería discutido el 9 de diciembre por un tribunal federal con sede en Toluca, Estado de México.

Hugo Aguilar, Presidente de la SCJN, admitió a trámite ese mismo día la solicitud promovida por la FGR para atraer el amparo directo 104/2021, justo el día que el asunto sería votado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. La intervención de última hora indica que la FGR temía un fallo favorable a Aburto Martínez, quien en marzo de 2026 cumplirá 32 años en prisión.

En octubre de 2023, el tribunal colegiado amparó a Aburto Martínez al considerar que su proceso debió llevarse bajo las reglas del Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual preveía una pena máxima de prisión de 30 años por homicidio calificado, en vez de los 45 años que se le impusieron al aplicar el Código Penal Federal.

La FGR llevó el caso a la SCJN con un recurso de revisión, y en octubre de 2024, por tres votos contra dos, la Primera Sala ordenó reponer el procedimiento en el tribunal colegiado, únicamente para permitir la intervención de los familiares de Colosio Murrieta.

El 4 de diciembre de 2025, el tribunal colegiado notificó que ningún familiar de la víctima había realizado manifestación alguna, por lo que el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde presentó un nuevo proyecto.

El órgano jurisdiccional podía resolver de nueva cuenta que la pena máxima correspondía a 30 años, aunque también podía cambiar de opinión y confirmar la condena de 45, pues ninguno de los tres magistrados que concedieron el amparo en 2023 sigue integrando el tribunal.

“La FGR tiene interés en que la Suprema Corte de Justicia conozca de este asunto, por la trascendencia que reviste para el Estado Mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional, por tanto, solicita se difiera la sesión programada para esta fecha, hasta en tanto se pronuncie el Alto Tribunal”, fue el planteamiento realizado ante el tribunal colegiado, que tuvo que acatar la orden de Aguilar para postergar el caso.

La actual integración de la SCJN resuelve las solicitudes de atracción sin elaborar proyectos de sentencia, en votaciones económicas, por lo que el caso podría ser incluido en breve en la lista de sesión para el Pleno.

La última sesión de 2025 está agendada para el 11 de diciembre, por lo que la atracción del caso Aburto Martínez sería resuelta hasta enero de 2026, salvo que Aguilar decida incluirla de última hora en la lista.

Si la SCJN atrae el amparo, tendrá que revisar todos los hechos, pruebas y argumentos de la defensa contra la condena que le impuso el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en diciembre de 1994.

Pese a haber sido descartada por varios fiscales que investigaron este caso, la FGR, bajo el mando de su anterior titular, Alejandro Gertz Manero, revivió la teoría del segundo tirador contra Colosio Murrieta, por la cual fue detenido en noviembre de 2025 Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.