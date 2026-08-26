FGR halla en dos bodegas de la CDMX documentos contra la presunta red de huachicol de Ruffo

La Fiscalía General de la República aseguró pedimentos de importación, contratos y actas de asamblea ocultos en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como parte de la investigación por contrabando de combustible en la que está implicado el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. El cateo se dio a conocer este 26 de agosto.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó mediante un videomensaje que la documentación asegurada daría cuenta de la simulación de operaciones ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal. Precisó que en los mismos inmuebles se localizaron expedientes vinculados con otros posibles esquemas delictivos que ya se encuentran bajo indagatoria federal.

La diligencia derivó de una orden solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y concedida por un juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. En el cateo participaron agentes del Ministerio Público y peritos de la FGR, acompañados por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

Según la titular de la FGR, el análisis preliminar del material permitió detectar indicios respecto a operaciones de comercio exterior efectuadas por la empresa investigada, lo que aportaría mayores elementos sobre el modus operandi de la organización y abriría nuevas líneas de investigación. La estructura habría empleado el sistema ferroviario para el traslado de hidrocarburos introducidos de manera irregular al país.

“Red criminal con la que estarían vinculados Ernesto ‘N’ y 24 personas más, de las cuales nueve ya han sido detenidas”, detalló Godoy Ramos en el mismo mensaje.

La funcionaria federal abordó también las versiones respecto a un eventual cambio en la situación jurídica del ex Gobernador. Sostuvo que hasta ese momento la institución no había sido notificada ni contaba con información sobre alguna solicitud de la defensa para que la prisión preventiva oficiosa fuera sustituida por prisión domiciliaria.

Añadió que durante el internamiento del ex Gobernador se garantizan los cuidados de salud correspondientes y el respeto a sus derechos. Ruffo Appel fue vinculado a proceso por huachicol fiscal tras una audiencia prolongada y permanece bajo prisión preventiva oficiosa.

Godoy Ramos subrayó que la FGR respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, y que cada persona vinculada a proceso cuenta con las garantías de ley para ejercer su defensa frente a los datos incorporados a las carpetas de investigación.

La titular de la FGR indicó que la dependencia continuará con el análisis de los documentos recuperados para determinar su alcance probatorio, establecer posibles responsabilidades y rastrear otras operaciones relacionadas con la introducción irregular de combustibles. Señaló que la institución mantendrá información pública sobre los avances en las acciones dirigidas a desarticular las estructuras dedicadas al contrabando de hidrocarburos y derivados del petróleo.