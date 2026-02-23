$!FGR identifica genéticamente restos de ‘El Mencho’, líder del CJNG

La Fiscalía General de la República mediante el Comunicado FGR 104/26, que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron identificados genéticamente tras el operativo en el que perdió la vida en el poblado de Tapalpa, Jalisco.
Según el comunicado de la FGR, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó el trabajo pericial que permitió confirmar la identidad del narcotraficante, quien tenía 59 años al momento de su muerte.
“El Ministerio Público Federal de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México”, precisó.
El operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes tuvo su origen el 20 de febrero, cuando fuentes de confianza alertaron al Gobierno federal sobre la presencia del capo en una localidad de Tapalpa, Jalisco.
Al día siguiente, fuerzas federales confirmaron que el narcotraficante permanecía en el lugar.
El 22 de febrero, elementos federales se desplegaron en la zona para ejecutar su detención, pero fueron agredidos por hombres armados; el enfrentamiento dejó un saldo de ocho delincuentes muertos.
Aunque Oseguera Cervantes huyó inicialmente hacia una zona boscosa, los militares lograron su captura.
El líder del CJNG murió minutos después mientras era trasladado a una instalación médica, al igual que dos de sus escoltas.
Su cuerpo fue llevado posteriormente a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.
Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la FEMDO armamento diverso, que incluyó fusiles con accesorios lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, además de dos presuntos integrantes de una organización criminal, cuya situación jurídica será resuelta conforme a derecho.
En paralelo, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para realizar el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.
Con motivo de los actos violentos registrados en diversas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados del País, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.
Las investigaciones abarcan los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La FGR indicó que continuará con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que el debido proceso lo permita.