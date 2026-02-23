$!FGR identifica genéticamente restos de ‘El Mencho’, líder del CJNG

La Fiscalía General de la República mediante el Comunicado FGR 104/26, que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron identificados genéticamente tras el operativo en el que perdió la vida en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

Según el comunicado de la FGR, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó el trabajo pericial que permitió confirmar la identidad del narcotraficante, quien tenía 59 años al momento de su muerte.

“El Ministerio Público Federal de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México”, precisó.

El operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes tuvo su origen el 20 de febrero, cuando fuentes de confianza alertaron al Gobierno federal sobre la presencia del capo en una localidad de Tapalpa, Jalisco.