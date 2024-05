La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que determinó no vincular a proceso a Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, esposa del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, determinó no vincular a proceso por el delito de delincuencia organizada -imputación realizada por FGR-, en la causa penal 254/2023, a la también hermana de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”.

La apelación de la Fiscalía General de la República, con el expediente 96/2024, fue admitida de plano por un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos, el 8 de mayo de 2024, mismo que resolvería si ratificaba la sentencia contra González Valencia o la modificaba.

“Remisión que se hace, para la tramitación del recurso de apelación que hace valer, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en contra de la determinación de 15 de abril de 2024, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a dentro de la causa penal citada”, señaló el acuerdo publicado, el 14 de mayo de 2024, por el citado Tribunal.

El 29 de abril de 2024, alias “La Jefa” libró su segundo proceso porque la juez de control de la causa desconoció la validez de la transcripción de llamadas telefónicas que le fueron intervenidas, pruebas que en otro expediente sirvieron para sentenciar a la esposa de “El Mencho”.

En diciembre de 2023, la juez de control Guillermina Matías Garduño condenó a la cónyuge del capo michoacano, a cinco años de prisión por lavado de dinero, tomando en cuenta dichas pruebas.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, el juez de control Ignacio Pérez Aguirre dictó a González Valencia, la no vinculación a proceso por delincuencia organizada, desestimando las mismas evidencias.

Ambos juzgadores estaban adscritos al Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, y tramitaron dichos procesos porque la esposa de “El Mencho”, estaba internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS de dicha entidad.

En este asunto, a González Valencia se le imputó pertenecer al Cártel de los Valencia, de mediados de 1998 a finales de 2001 y operar durante ese periodo en Uruapan, Michoacán, así como de formar parte del CJNG, del 27 de mayo de 2011 al 21 de diciembre de 2020.

No obstante, el juez de control estimó que no se tenía la certeza de que dichas transcripciones obtenidas fueran audios con la voz de la esposa del capo michoacano, pese a que estas mismas pruebas fueron válidas para sentenciar a “La Jefa” en el otro proceso por lavado de dinero. Pérez Aguirre incluso dijo en su resolución que no había dato de prueba que acreditara el delito de delincuencia organizada con la finalidad de lavar dinero.

El razonamiento del juez de control fue que, para probar la pertenencia de González Valencia al CJNG y su antecesor el Cártel de los Valencia, antes debía haber una sentencia firme por dicho delito contra otros miembros de la misma organización criminal.