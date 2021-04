FGR imputa a ex Senador panista Jorge Luis Lavalle por cohecho y lavado de dinero por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República imputó este jueves 8 de abril, al ex legislador Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Lavalle Maury compareció este mismo día, por videoconferencia -en presencia de sus abogados, representantes de la FGR, así como dos apoderados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Senado-, ante Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Según la FGR, Lavalle Maury fue citado a comparecer por la denuncia que presentó Lozoya Austin, el 11 de agosto 2020, quien lo acusó -junto a otros 15 políticos y ex altos funcionarios- de recibir sobornos de hasta 500 millones de pesos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para aprobar la reforma energética en 2012, impulsada por el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

El 26 de enero, el juez federal Fuerte Tapia aplazó la audiencia programada para ese día en la que iba a ser imputado el ex senador, militante del Partido Acción Nacional (PAN), por presuntamente recibir sobornos de Lozoya Austin, para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht.

La carpeta de investigación por la que fue citado el ex senador panista Lavalle Maury se inició el 11 de agosto pasado, por la Coordinación General de Investigación de la FGR, con base en la denuncia de hechos presentada por Lozoya Austin.

Hasta el momento, el ex senador por Campeche -expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) en junio del 2018- es el único de los 16 políticos y ex altos funcionarios federales denunciados por Lozoya Austin, a quien la FGR llevó ante los tribunales.

”Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí”, informó el militante del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su cuenta de la red social Twitter, el pasado 17 de enero.

Además de negar las acusaciones en su contra, el ex senador panista obtuvo de parte de un juez federal, en noviembre pasado, un amparo para exigir a la FGR que revelara si investigaba o no al político originario de Campeche.

El 11 de noviembre del 2020, se difundió que Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con Lavalle Maury, a quien un supuesto funcionario de PEMEX entregó bolsas repletas de fajos de billetes, confesó ante la FGR, que no fue una sino siete ocasiones en la que acudió por 15 maletas repletas de dinero.