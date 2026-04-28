FGR indaga delitos en seguridad nacional por agentes de EU muertos en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 28 de abril de 2026 que integra dos investigaciones relacionadas con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad de ese país, ocurrida entre el 17 y el 19 de abril durante un operativo antinarco de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Sierra Tarahumara. Los hechos tuvieron lugar durante la localización de una instalación clandestina de producción de narcóticos sintéticos en área abierta, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi, en esa entidad, donde también fallecieron otras dos personas.

La FGR precisó que la primera indagatoria deriva del hallazgo de la instalación destinada a la producción de drogas sintéticas, mientras que la segunda se inició a raíz de la rueda de prensa ofrecida por el fiscal estatal el 19 de abril de 2026, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua. Según el comunicado de la institución, fue hasta el 27 de abril de 2026 cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, misma que se encuentra en análisis para su integración a las carpetas federales.

“La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR”, señaló la institución en el comunicado.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua encabeza las indagatorias federales, derivadas de una investigación que la Fiscalía General del Estado inició meses antes y que la FGR señaló desconocer en el momento de su apertura. La institución subrayó que investiga la comisión de posibles delitos de su competencia “con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado”.

En el ámbito legislativo, Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, anunció el 28 de abril de 2026 que las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales presentarían al Pleno un informe sobre el desempeño de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN). Según Mier Velazco, el documento evidenciará la “violación sistemática de la soberanía nacional”.

La Gobernadora María Eugenia Campos Galván no acudió a la sesión a la que fue invitada por las comisiones unidas del Senado para dialogar respecto al caso. Aproximadamente 20 minutos antes de la hora acordada, circuló un oficio mediante el cual la funcionaria informó que no asistiría. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, calificó la ausencia de significativa: “Un silencio puede gritar la verdad que quieren ocultar: no se puede tapar el sol con un dedo. Una ausencia puede decir más que mil palabras”, expresó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya había dado a conocer públicamente que, un día después de que se conoció la muerte de los efectivos estadounidenses, Campos Galván no respondió su llamada telefónica. Por su parte, Javier Corral Jurado, senador de Morena y ex gobernador de Chihuahua por el PAN, acusó que la mandataria estatal pretende “autoinvestigarse” en el caso y calificó esa actitud como una burla a los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Responde con desdén que ya se autoinvestiga y no quiere entorpecer la investigación en curso. Una burla al llamado reiterado del Poder Ejecutivo y Legislativo a explicar a razón de qué ocurrió la participación de agentes extranjeros con el Gobierno del estado de Chihuahua”, indicó Corral Jurado en redes sociales.

El legislador advirtió además que las conductas y declaraciones de la gobernadora han exhibido públicamente su “incompetencia política” y que “tarde o temprano, tendrá que responderle a Chihuahua y al pueblo de México”.