FGR inicia investigación por delincuencia organizada tras ataque con coche bomba a Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada, luego del ataque con la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Por estos hechos, registrados este sábado 6 de noviembre, cinco personas murieron, de las cuales se presume que una sería el conductor, y 12 más resultaron lesionadas.

En la zona se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, detalló la dependencia.

Los elementos desplegados son especialistas en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además, en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

La investigación estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades de Michoacán.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública michoacana dio a conocer el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Coahuayana, con el fin de cuidar a la población y buscar a los responsables del ataque.

“El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados”, señaló la dependencia.

Michoacán es uno de los estados más violentos: ocupa el séptimo lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 1,132 casos entre enero y octubre y, a la vez, se tiene registro de 7,361 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, según cifras oficiales.

Desde que se lanzó el Plan Michoacán, el pasado 10 de noviembre, tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, al menos 165 personas han sido detenidas y se han decomisado decenas de armas y explosivos.