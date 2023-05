La Fiscalía General de la República informó este lunes que integró una nueva carpeta de investigación por la contratación y adquisición en 2014 del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, por la entonces Procuraduría General de la República.

La institución entregó a un juez el expediente contra cuatro ex altos funcionarios federales, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; así como Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR; Vidal Diazleal Ochoa, ex director de Información sobre Actividades Delictivas y ex titular de la Policía Federal Ministerial; además de Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Los delitos que se imputan a los cuatro ex funcionarios federales son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, ante la presunta compra irregular de Pegasus por un monto de 460 millones de pesos.

Según detalló la FGR, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y estaba en espera de su respuesta. Esta es la segunda carpeta de investigación que se inicia por el caso Pegasus, la primera fue por el uso irregular de dicho software.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso”, agregó la FGR en un comunicado.



AMLO insiste a Israel en la extradición de Zerón

Este mismo lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al Gobierno de Israel que entregara a Zerón de Lucio a las autoridades mexicanas, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al Primer Ministro de Israel [Benjamín Netanyahu] que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, es el señor Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delito. Usaron tortura porque antes había tortura en México, antes de que nosotros gobernáramos había masacres, la consigna era ‘mátalos en caliente’”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario cuestionó a Israel, porque, según dijo, es un Gobierno que estaba obligado a no permitir la tortura.

“Si hay un Gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, es el gobierno de Israel. Yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso”, agregó.