FGR inspecciona documentos en dos sedes del INE por el caso Taddei

Blanca Cruz, consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) inspeccionó las instalaciones del organismo con motivo de las investigaciones relacionadas con el caso de la ex consejera, Guadalupe Taddei.

En entrevista con medios, explicó que dichas revisiones involucran documentos, así como acuerdos, oficios, contratos y requisiciones.

“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, afirmó Blanca Cruz.

Las investigaciones se llevaron a cabo en las oficinas centrales del Instituto y en la Torre Zafiro, la cual se ubica en Jardines del Pedregal.

“Pueden ser que se tarden unos días, unas horas o que nos hagan un nuevo requerimiento para continuar (...) todas las instancias competentes nos están pidiendo información, pero no significa que todas hagan diligencias físicas”, aclaró

Cruz declaró que las revisiones que realiza la fiscalía implicarán auditorías forenses y en ocasiones se confiscarán documentos para comprobar qué participación tienen todos los actores en un contrato, además de verificar la ruta del dinero y candados que hubo en una contratación.

“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos, etc. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron las órdenes, entre otras cosas”, detalló.



Sheinbaum evita hablar del INE

El jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum, evitó referirse al tema sobre del INE, pues señaló que le corresponde a la Cámara de Diputados seleccionar a la próxima persona para ocupar la presidencia del instituto.

“No me toca opinar. ¿No todos dicen que es autónomo? Que no tendría que opinar la presidenta. Que decida la Cámara de diputados. La Cámara de diputados debe decidir. No me corresponde a mí opinar sobre la presidencia del INE. Lo que sí creo es que estos negocios al amparo de distintas presidencias del INE y de las OPLES deben sanearse”, afirmó.