$!FGR interroga a militares por operativo y muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó que ya rindieron sus declaraciones los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que supuestamente participaron en el operativo contra un laboratorio de drogas clandestino en Chihuahua, tras el cual murieron dos agentes de la CIA en México. Así lo informó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, durante un mensaje a medios ofrecido para detallar el curso de las investigaciones relacionadas tanto con el descubrimiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, como con las circunstancias que rodearon la muerte de los agentes estadounidenses, en las que podrían haberse cometido “delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional”. “Además de personal de la Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”, señaló Ulises Lara.

Este interrogatorio a elementos castrenses es relevante para las indagatorias encaminadas a determinar si se cometieron delitos federales contra la seguridad nacional derivados de ese operativo. Asimismo, es clave para el contexto del caso, ya que los reportes iniciales de la fiscalía estatal señalaron que el descubrimiento de este megalaboratorio fue resultado de un trabajo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por ello, el vocero de la FGR precisó que la institución se encuentra “en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo”.

FGR avanza en investigación por laboratorio clandestino en Chihuahua De igual forma, las autoridades federales buscan comprobar que las acciones para localizar el narcolaboratorio “se hayan llevado a cabo de manera adecuada en términos de la normatividad aplicable”. Respecto a las instalaciones desmanteladas en la zona serrana, Ulises Lara informó que el área “continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y seguimos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción”. Paralelamente, señaló que la FGR trabaja para identificar a los dueños o poseedores del predio, así como a las “posibles empresas proveedoras” que habrían surtido los insumos químicos.

Caso CIA en Chihuahua: el operativo tras el cual fallecieron dos agentes de EU El “Caso Chihuahua” se refiere a una serie de eventos ocurridos a mediados de abril de 2026, los cuales desencadenaron una grave crisis política y jurídica en México, originada por la muerte de dos agentes de inteligencia estadounidenses que participaban en misiones de seguridad en el país sin el conocimiento del Gobierno Federal. Entre el 17 y 18 de abril de 2026, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) culminaron una investigación de meses al localizar y desmantelar seis enormes laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua.