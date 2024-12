FGR investiga a Alcaldesa de Michoacán por agradecer a ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a Anabel Ávila Castrejón, Alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, y militante de Movimiento Ciudadano, quien se deslindó, el día 28 de diciembre del video donde se observa que en un evento público, un grupo de niños agradecieron, en una manta, a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, por los regalos navideños que les envió.

“Se está haciendo una investigación de la Presidenta Municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona [...] Siempre hay que hacer investigaciones, no se puede, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez, entonces debe haber una investigación de la Fiscalía y en todo caso, si se encuentra algún vínculo pues que se presente ante un juez la carpeta de investigación”, indicó Sheinbaum Pardo.

“Se está haciendo la investigación, evidentemente condenamos estas lonas, no puede un grupo delictivo en un acto público pues, digo, hacerse apología de la violencia, eso es lo que nosotros estamos en contra, que se haga apología de estos grupos delictivos”, agregó.

“Pero si hay un nexo o no de un funcionario público tiene que ser investigado y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

“En el caso de la Alcaldesa, ¿sabe usted si tenía otras investigaciones?”, le preguntó un reportero.

“Hay algunas investigaciones relacionadas con el municipio, pero ya yo prefiero que sea la propia Fiscalía quien informe de esto, porque en estos casos no hay que especular, es irresponsable especular y más bien que sea la información de las fiscalías y en todo caso la acción de la justicia, lo que procede”, asentó.

“¿Le preocupa a su Gobierno que cárteles creen esta especie de base social en diversas zonas del país?”, le cuestionó el periodista.

“Es justamente el objetivo que tenemos con la atención a las causas, evitar que haya base social en estos grupos delictivos y que haya alternativas muy distintas al acercamiento a la violencia, entonces más que preocuparnos es ocuparnos permanentemente en atención a las causas y al mismo tiempo a la cero impunidad”, insistió Sheinbaum Pardo, quien también lanzó un llamado a no hacer apología de la violencia.

La FGR anunció el 28 de diciembre que la investigación a la Alcaldesa incluía, además, a los síndicos Caín Salvador Sánchez Mendoza y Mauricio Godínez Madrigal, así como al director de la Policía Municipal, Rafael Vargas Reyna, quien custodió el evento, en conjunto con agentes de la Guardia Civil.

Así como a los regidores Jairo Ávila Cervantes, Vicente González Barahona, Urania Velen Ramos Casares, Arely López Figueroa, Uriel Orozco Arredondo, Francisco Javier Andrade Barajas, Saraí Mora Guízar, Patricia Chávez Mendoza, José Rafael López Ixtas, Jesús Blanco Barajas, Jessica Sánchez Abarca y Paola Nereyda Guízar Zepeda.

Además, la FGR expresó que indagaba a tres operadores de “El Mencho”, narcotraficante de origen michoacano y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

En un breve comunicado, el 28 de diciembre la Alcaldesa michoacana se dijo “vigilante de que se actúe bajo lo que marca la ley” y por ende, “bajo ninguna circunstancia participaría en alguna situación de apología del delito”.

Ávila Castrejón sostuvo su compromiso con el pueblo de Coalcomán y se dijo estar “tranquila”, porque aseguró que su labor “ha sido en la búsqueda del progreso del lugar, apegada con la normatividad establecida”.

Con respecto a la solicitud del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la Fiscalía General de la República, de investigar los hechos, la Alcaldesa manifestó su disposición de colaborar con cualquier investigación que llevaran a cabo las autoridades correspondientes.

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano se manifestó en ese mismo sentido y, en caso de encontrarse culpable alguna autoridad, según dijo, se debería actuar en consecuencia, “ya que todo ciudadano debe responder por sus actos”.

“Bajo ninguna circunstancia, Movimiento Ciudadano apoyaría la apología de delitos o grupos”, indicó en un comunicado.

“Los niños de Coalcomán agradecemos al Sr. Nemesio Oseguera, a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus juguetes”, decía una manta colgada en una estructura, durante un evento público, llevado a cabo el 10 de diciembre.

El mismo día, durante el desfile oficial por el 193 aniversario de la constitución de Coalcomán en un municipio michoacano, y ante la presencia de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue entonado el corrido “El del Palenque”, honor a “El Mencho”, además de que se escenificó una pelea de gallos.

Tras darse a conocer estos hechos, el Gobierno de Michoacán condenó la “probable vinculación de las autoridades municipales de Coalcomán con un grupo delictivo” y advirtió que la Presidenta Municipal debería separarse del cargo para ser investigada.

“En Michoacán condenamos la apología de quienes promueven la violencia. Por ello pedimos a la @FGR investigar a fondo a las autoridades municipales de Coalcomán por su probable vinculación con un grupo delictivo”, señaló el Gobernador en su cuenta de X el 27 de diciembre.