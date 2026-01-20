$!FGR investiga a ex esposo de gobernadora de Baja California, por presuntos nexos con crimen organizado

Nmás reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda -militante de Morena-, por su presunta responsabilidad en una red criminal dedicada a la extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero. Según el expediente FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025, el ex funcionario habría facilitado las operaciones de la facción delictiva Los Rusos, vinculada al cártel de Sinaloa, en territorio bajacaliforniano.

La denuncia presentada ante la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 11 de junio de 2025 indica que Torres Torres presuntamente percibía pagos de 150 mil dólares mensuales. Estos recursos eran entregados por Pedro Ariel Mendívil García, extitular de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, con la finalidad de permitir el despliegue de actividades ilícitas del grupo criminal en la región norte del país.

Dentro de la estructura bajo investigación, Luis Alfonso Torres Torres, hermano del imputado, es señalado como el presunto líder operativo de la red. Según las indagatorias federales, Luis Alfonso Torres Torres dirigía las operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de diversas empresas y canalizaba recursos hacia campañas políticas en México. El esquema incluía la extorsión de mercancías y envíos en las aduanas estatales, cuyos beneficios económicos eran presuntamente enviados a Ulises Ramírez Loya, quien ejerce como notario en Baja California.

El proceso judicial de la FGR involucra a diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), entre ellos Gustavo Santos Hernández, titular de la dependencia; Juan Manuel Quiñones Espinoza, titular de la Dirección de Auditoría, y Omar Vicente Franco, titular de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior. Asimismo, se investiga la participación de Armando Ayala Robles, senador de la República y expresidente municipal de Ensenada, y de Arnulfo Guerrero León, titular de la Secretaría de Gobierno de Tijuana.