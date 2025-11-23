FGR investiga alianza entre sobrino de Caro Quintero y capo sinaloense de Monterrey en transporte aéreo de drogas

Una investigación de la Fiscalía General de la República reveló que una alianza de narcotraficantes de Sinaloa y Tamaulipas, estuvo detrás de tres aeronaves con cocaína que fueron aseguradas o sufrieron accidentes en México y Guatemala durante 2020.

Según la indagatoria de la FGR, citada por el diario Reforma, el 23 de noviembre de 2025, este grupo delictivo robó el 22 de septiembre de 2020 el avión Hawker 800, matrícula XB-PYZ, en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros, de Temixco, Morelos. La aeronave se estrelló al día siguiente en Guatemala, cargada con droga y armas.

La organización inicialmente señalada como Cártel del Golfo estaba integrada por Juan Carlos Muñoz Martínez o Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, y Eulalio Tirado Lizárraga, “Don Lalo”, sinaloense que operaba en Monterrey, Nuevo León.

Quintero Navidad y Tirado Lizárraga estaban asociados con Alfredo Cárdenas, “El Alfredillo”, sobrino de Osiel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo, y con Martha Alicia Pérez Ferrel, “La Doña” o “La China”, operadora de Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero”, quien también llegó a ser líder del grupo con base en Matamoros.

La misma organización operó el avión Jet Falcon que fue asegurado el 29 de agosto de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas, con 1.2 toneladas de cocaína.

En ese operativo fueron detenidos un piloto mexicano y uno guatemalteco. También operaron el avión Hawker 800 asegurado con 1.6 toneladas de cocaína en el Aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, el 27 de octubre del mismo año, donde las autoridades detuvieron a un piloto argentino.

La acusación de la FGR indicó que al menos desde el 23 de agosto de 2020, Pérez Ferrel, “La China”, Luis Fernando Ruiz Velázquez, “El Pelón” o “El Licenciado”, y Tirado Lizárraga, lideraron una célula del Cártel del Golfo dedicada a introducir cocaína al territorio nacional, proveniente de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Para ello contaban con César Eduardo Tirado Moreno, Emilio Tomás Ornelas Jacobo, “El Comandante”, Muñoz Martínez, “Ángel Barraza”, también conocido como Quintero Navidad, Rodolfo Omar León Partida y Luis Gregorio Quiroz Rodríguez, quienes se encargaban de contactar y coordinar a los pilotos que viajaban a Venezuela, Colombia o Ecuador.

Estos últimos se reunían con los pilotos para planificar la logística y acordar los montos que les pagarían para transportar la cocaína desde Sudamérica.

José Armando Larrazolo Tizcareño y Héctor Valentín García Alvisurez transportaron la cocaína desde Venezuela, Colombia o Ecuador.

Larrazolo Tizcareño y García Alvisurez fueron detenidos con el avión con 1.2 toneladas de cocaína en el Aeropuerto de Palenque, Chiapas, en agosto de 2020.

El reporte indicó que Ornelas Jacobo, Quiroz Rodríguez, y el sobrino de Caro Quintero contactaban a los proveedores de alcaloides en Sudamérica.

Además de organizar las reuniones, viajaban a Sudamérica para la compra de la cocaína que más tarde era introducida al territorio nacional mediante el uso de aviones.

La indagatoria reveló que el 26 de noviembre de 2020, la Asociación Ganadera Local General Ejido Mapastepec expidió una constancia de factura a favor del sobrino de Caro Quintero, aunque bajo el nombre de Muñoz Martínez, donde estableció la venta de ganado de 50 toretes de diferentes colores.