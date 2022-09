FGR investiga desaparición de 2 marinos que escoltaron a Senador José Narro desde Acapulco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay dos elementos de la Secretaría de Marina están desaparecidos, quienes estaban adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco, Guerrero, y acompañaron a José Narro Céspedes -integrante del grupo parlamentario de Morena en el Senado- a la Ciudad de México, por órdenes de la Alcaldesa acapulqueña Abelina López Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que los marinos Victoriano Rodríguez Zurita y Óscar Manuel González Andrade, no eran escoltas permanentes del Senador, si no que solo lo acompañaron de Guerrero a la capital de la República Mexicana.

Asimismo, el político tabasqueño destacó que la desaparición de ambos marinos ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, el mandatario nacional adelantó que se buscará informar sobre el caso en próximos días.

“Sí, hay dos marinos desaparecidos que estaban trabajando en Acapulco, vinieron aquí, no estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México, así es más o menos y está investigando, como debe ser, la FGR [...] A ver si mañana o el lunes que tengamos más información la damos a conocer”, finalizó López Obrador.

La versión del presidente contradice la de la alcaldesa de Acapulco, y la del propio Narro Céspedes, quien aseguró que él se encontró con los dos marinos el 5 de marzo del 2022, en el restaurante Cambalache Oasis Coyoacán, en la alcaldía homónima, en la Ciudad de México, donde sostenía una reunión con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

En su primera declaración, el senador aseguró que los marinos, con quienes supuestamente se encontró hasta la Ciudad de México, iban acompañados de una tercera persona, el cual posteriormente fue identificado como Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, vinculado con el Cártel del Golfo, según una investigación del 2010, de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), revelada por el medio digital Latinus.

Por otra parte, Maximiliano Serrano Pérez, entonces titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco, indicó en un informe al Ministerio Pública, que la última vez que habló con sus elementos fue a las 20:00 horas del domingo 6 de marzo del 2022, y, que, al siguiente día, ya no se reportaron. Por ello, buscó al senador, quien le dijo que el día referido le comunicó a los marinos que se fueran a descansar.

El 22 de agosto del 2022, Narro Céspedes presentó una denuncia ante la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), contra quienes resulten responsables por la filtración de la información, de manera ilegal, según dijo, que estaba resguardada en la carpeta de investigación respecto a la desaparición de dos elementos de la Marina.

“Nosotros nunca solicitamos a los marinos, que los marinos nunca estuvieron bajo nuestra responsabilidad y que el vehículo que ellos portaban, como inicialmente lo aseguraba el propio Secretario de Seguridad Pública de Acapulco [Maximiliano Serrano Pérez], es un vehículo que nosotros nunca conocimos, ni es de nuestra propiedad, ni tenemos nada que ver con él”, indicó el Senador.

Asimismo, Narro Céspedes señaló que toda la información que hasta esa fecha se había filtrado, provenía de lo que había compartido en su momento a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y de la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas, de la FGJCDMX.

El Senador de Morena también comentó que, el 3 de agosto del 2022, interpuso ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, de la FGR, la denuncia correspondiente por filtración cometida contra quien o quienes resulten responsables de la difusión “ilegal” de la información.

“Se han vulnerado mis derechos, por ello es que he interpuesto estas dos denuncias ante las Fiscalías correspondientes, para que inicien las investigaciones pertinentes, con la finalidad de identificar y actuar en consecuencia, por las filtraciones de información que se han suscitado de manera ilegal”, insistió Narro Céspedes.

El legislador zacatecano mencionó que, por el tipo de investigación de la que se trata, lo que está de por medio en este asunto es la vida, integridad y seguridad de las personas que se han visto involucradas en los hechos, materia de las carpetas de investigación referidas. Además, indicó que ha sido víctima de un juicio mediático, el cual lo condena sin que las autoridades correspondientes hayan emitido una resolución definitiva.

“Ahí es un asunto que está en la legalidad, solamente decir que yo no mandé marinos, que yo no firmé nada, que yo no sé nada, nada más eso les digo [...] No quisiera hablar de más por la investigación, solamente digo que no di nada, que no autoricé nada [...] Es un asunto que lo está llevando la Fiscalía”, dijo, el 2 de julio del 2022, la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.