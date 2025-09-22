FGR investiga desaparición de artistas colombianos desaparecidos en CDMX, revela Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República indagaba la desaparición de artistas colombianos, entre ellos el cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, así como Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, luego de que su homólogo Gustavo Francisco Petro Urrego le solicitara ayuda para su localización.

“De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el Presidente de Colombia, no he entrado en contacto con el Presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de la desaparición y la investigación sobre el caso”, mencionó.

El domingo, el Presidente de Colombia Gustavo Petro solicitó ayuda a Sheinbaum Pardo, para localizar a los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como “B-King”, y al DJ Jorge Herrera, “Regio Clown”, desaparecidos desde el 16 de septiembre.

El Presidente de Colombia también pidió al cuerpo diplomático de su país acreditado en México hacer lo posible para que los dos jóvenes colombianos fueran encontrados, y señaló al crimen organizado como posible responsable de la privación ilegal de la libertad.

“Le solicito a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro en su cuenta de la red social X.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, detalló.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, finalizó Petro Urrego.

Según un par de fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los dos jóvenes colombianos fueron vistos por última vez la tarde del martes 16 de septiembre cuando iban a un gimnasio en Polanco.

“Circunstancias de su desaparición: Sale diciendo que iría al GYM y desde ese momento se desconoce su paradero. Datos de la persona: Edad: 31 años. Sexo: Hombre. Estatura: 1.73 M. Señas particulares y objetos asociados: Greca en ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo”, indicaban las fichas de búsqueda.

“Información útil para su búsqueda: Vestimenta que portaba el día de su desaparición: Camiseta negra, pants blanco y tenis blancos. Observaciones: Va con un amigo”, agregaban.