FGR investigará causas de explosión e incendio en Refinería Olmeca que dejó cinco muertos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República realizará un peritaje para determinar las causas de la explosión e incendio ocurridos en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, siniestro que mató a cinco trabajadores el 17 de marzo.

Las cinco víctimas eran trabajadores vinculados a las operaciones de la refinería: un empleado de Petróleos Mexicanos y cuatro trabajadores de una empresa que presta servicios externos a la paraestatal.

En conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo precisó que el incidente ocurrió en la parte exterior de la refinería, en la zona colindante con el puerto y la ASIPONA.

Señaló que, dado que hubo pérdida de vidas humanas, la FGR asumió la investigación para determinar la causa del incendio.

Explicó que, previo al siniestro, se registró una lluvia muy intensa en la zona.

Según la Presidenta, todo indica, aunque subrayó que la conclusión definitiva depende del peritaje técnico de Pemex y de la FGR, que la precipitación provocó un derrame de hidrocarburo en la zona exterior y que, una vez concluida la lluvia, el material acumulado se incendió por causas aún no determinadas.

“Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece que hubo, parece, repito, no es hasta que se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la fiscalía, parece que ahí hubo un derrame de hidrocarburo. Y, entonces, después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio”, declaró.

Según Pemex, las precipitaciones generaron el desbordamiento de líquidos con residuos de hidrocarburos hacia el exterior de la barda perimetral de la refinería, donde se produjo un estancamiento que posteriormente se incendió.

Precisó que los incendios se registraron fuera de sus instalaciones; sin embargo, imágenes y videos difundidos mostraron que también hubo fuego dentro de la refinería.

Sheinbaum Pardo aseguró que la Refinería Olmeca no sufrió daño alguno y se mantiene en operación al cien por ciento.

“La refinería está operando al 100, o sea, la refinería no tuvo ningún daño, fue en la parte exterior, pero de todas maneras pues tiene que revisarse”, añadió.