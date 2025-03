FGR investigará la actuación de las autoridades de Jalisco en el caso del rancho de Teuchitlán

El Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, afirmó que, antes de que se decida atraer el caso sobre los hornos clandestinos y los restos óseos encontrados en un rancho en Teuchitlán, en Jalisco, la FGR realizará una investigación sobre la actuación de las autoridades municipales, estatales y los antecedentes.

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó tres hornos crematorios clandestinos y segmentos óseos calcinados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, el cual había sido cateado en septiembre de 2024, durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso, es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.

“En esa circunstancias esa información es fundamental, por qué razón, porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de atraer ese asunto? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí”, señaló el fiscal general.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general dijo que el organismo elaborará un informe sobre quiénes son los propietarios del Rancho Izaguirre y si autoridades locales o grupos delincuenciales se encontraban protegiendo esa área, además, hablarán con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha señalado que este predio fue descubierto en septiembre pasado “antes de que iniciara su gobierno”, por lo que se están realizando las investigaciones correspondientes, aunque consideró que este hallazgo podría encontrarse en el marco de una disputa entre grupos delincuenciales.

El hallazgo

En este predio que está ubicado a 57.9 kilómetros del centro de Guadalajara, al poniente del área metropolitana, fueron encontrados cientos de zapatos y prendas, libretas, fotografías, identificaciones, múltiples enseres e, incluso, una carta de despedida, así como casquillos de bala, cargadores y aros aprehensores metálicos.

De acuerdo con las autoridades estatales, en septiembre de 2024 fueron detenidas 10 personas y se liberaron a dos más. Además fue localizada a una persona sin vida y desde entonces permanecía asegurado por la fiscalía.

El sitio habría sido usado como centro de explotación laboral del crimen organizado, principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación que, de acuerdo con denuncias, hace falsas ofertas de trabajo, cita a las personas en terminales de autobuses y las priva de la libertad.

El pasado 1 de febrero fueron liberadas 37 personas de un campamento también en Teuchitlán y que habían sido víctimas de engaño de falsas ofertas de empleo.

Jalisco atraviesa una crisis de desaparecidos y es el estado con más casos a nivel nacional, con 15 mil 11, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Convocan a luto nacional

Organizaciones y colectivos de búsqueda de desaparecidos han convocado a realizar una jornada de luto nacional en distintas plazas públicas de los estados por las posibles víctimas encontradas en el rancho en Teuchitlán.

El colectivo Desaparecidos en Querétaro llamó a colocar 400 velas este sábado 15 de marzo frente al Palacio de Gobierno del estado. También fue convocada en el Zócalo capitalino una vigilia a las 15:00 horas por los colectivos Huellas de la Memoria y Red Regional de Familias Migrantes.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró se necesita un enfoque humanitario y nacional para el procesamiento forense, con un banco nacional de datos forenses, debido a que se han encontrado pertenencias y fragmentos óseos degradados, en este predio y otros lugares.

“La conmoción que ha causado el hallazgo en Jalisco debería llevar a una revisión profunda del tema, que se ha relegado. La Federación no puede esquivar su responsabilidad dejando todo en los estados. Sigue faltando una política de estado frente a la crisis de desapariciones”, publicó en X.