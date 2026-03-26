FGR niega haber solicitado captura de esposa de César Duarte

La Fiscalía General de la República negó haber solicitado la detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, la cual se llevó a cabo el 25 de marzo en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos por razones migratorias.

En un comunicado, la institución aclaró que la detención de Gómez Fong no obedeció a solicitud alguna de su parte. No obstante, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, la FGR recibió, una vez ocurrido el aseguramiento, una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, autoridad ministerial que cuenta con investigaciones abiertas en contra de Gómez Fong.

La FGR informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo las gestiones correspondientes, con el fin de concretar la deportación controlada de Gómez Fong hacia México.

Gómez Fong se encontraba bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso al momento del comunicado. Durante la administración estatal 2010-2016, encabezada por su esposo, se desempeñó como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, cargo honorario desde el cual presuntamente participó en la triangulación de recursos dentro del esquema investigado por autoridades mexicanas.

Según la investigación federal, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el Gobierno del estado de Chihuahua transfirió 96 millones 685 mil 254 pesos a empresas en las que Duarte Jáquez figuraba como accionista mayoritario.

De ese total, la FGR estimó que 73 millones 925 mil 995 pesos, equivalentes al 76 por ciento del monto presuntamente desviado, fueron objeto de al menos ocho operaciones dentro del sistema financiero con el propósito de dispersar el dinero entre distintas personas físicas y morales, y ocultar su origen. Parte de esos recursos habría sido transferida también a cuentas de Gómez Fong.

César Duarte Jáquez se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta cargos por presunta operación de recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero.

El ex Gobernador fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa investigados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

El 14 de diciembre de 2025, la jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a nivel federal, con un plazo de investigación complementaria que vence el 9 de junio de 2026.