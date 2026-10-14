FGR niega incineración masiva de cuerpos en Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República informó que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, registra un avance de 92 por ciento, y negó que hasta el momento existan rastros de una incineración masiva de cadáveres en ese predio.

La dependencia federal se pronunció al rechazar la versión difundida por un supuesto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien declaró a un canal de televisión italiano que en el rancho ejecutaron a más de 500 personas e incineraron a 250.

“Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la FGR señala que dicha afirmación es falsa”, indicó la Fiscalía en sus redes sociales.

El telediario italiano TG1 difundió la entrevista con el presunto integrante del grupo criminal, con el rostro embozado y sin identificarse, quien narró los crímenes cometidos en el llamado “rancho de la muerte” y refirió que en una sola noche llegaban a asesinar hasta 20 víctimas.

“Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento. Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento”, añadió la FGR.

Precisó que las investigaciones continúan en desarrollo e incluyen el análisis de telefonía y de dispositivos móviles con control judicial, además de la recopilación de testimonios de víctimas.

El caso del Rancho Izaguirre acumula 47 detenciones, y entre los aseguramientos recientes figura el de una mujer identificada como “La Leona”, señalada como presunta reclutadora del CJNG.

Los restos localizados en el predio permanecen en análisis por parte de la Fiscalía.