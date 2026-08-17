FGR niega tener testigos protegidos para investigar ‘al hijo de un ex presidente’

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió el 17 de agosto de 2026 las versiones periodísticas que le atribuyen contar con testigos protegidos cuyos señalamientos permitirían abrir una investigación contra el hijo de un ex presidente de México por delitos en materia de hidrocarburos, al calificar esa información como falsa.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, la institución ministerial precisó que el Ministerio Público de la Federación no dispone de ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto.

El posicionamiento de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos no identificó al ex presidente ni al familiar aludidos en las versiones que motivaron el desmentido, tampoco precisó los medios de comunicación que difundieron esa información ni el momento en que fue publicada.

El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia política derivada de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a una candidatura a diputación federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco, medida que el propio interesado dio a conocer el 13 de agosto de 2026 mediante una carta pública dirigida al presidente Donald John Trump.

López Beltrán rechazó el 12 de agosto de 2026 estar relacionado con actividades delictivas y negó ser propietario de alguna empresa dedicada a la importación de combustibles. “Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba”, declaró durante una entrevista difundida en plataformas digitales, en la que atribuyó los señalamientos a su condición de hijo del ex presidente.