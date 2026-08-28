FGR no localiza a ex Secretario de Marina, pese a citatorio de jueza federal

La Fiscalía General de la República no logró localizar al ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para notificarle el citatorio girado por una Jueza federal que lo requirió como testigo en la audiencia de vinculación a proceso del ex Contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado en la trama de huachicol fiscal en aduanas marítimas.

La Jueza Alejandra Ramírez de la Vega ordenó el citatorio a solicitud de la defensa, con el fin de que Ojeda Durán compareciera la mañana del 26 de agosto en la sala de audiencias del Centro de Justicia.

Pese a que la propia defensa aportó el domicilio actual del ex funcionario, la instancia federal reportó no haberlo ubicado.

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, sostuvo que la eventual comparecencia del ex Secretario de Marina fue uno de los motivos por los que la juzgadora declaró privadas las audiencias de imputación y de vinculación a proceso del contralmirante.

“Es parte de lo que nos pidieron, que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente. Esa asignación la hizo la FGR, pero resulta que no lo localiza. Nadie sabe dónde vive ahora”, declaró el litigante.

Mendieta añadió que la restricción quedó sin efecto tras concluir la audiencia.

“Fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente. Parte del argumento que utilizó la jueza en ese momento para que la audiencia fuera cerrada y que no hiciéramos ninguna declaración, es que efectivamente iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza”, expuso.

Ojeda Durán, quien encabezó la Semar durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado de haber protegido a sus sobrinos políticos, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, acusados de controlar el contrabando de combustible en las aduanas marítimas del país.

La defensa había intentado con anterioridad interrogarlo respecto al caso, sin conseguirlo.

La estrategia defensiva se orienta a demostrar que dos marinos de mandos medios carecían de la capacidad para decidir sobre distintas secretarías de Estado y operar el contrabando de combustible a gran escala, según explicó el abogado.

En la audiencia de imputación del ex Contralmirante, celebrada el 27 de agosto, la FGR dio lectura a las declaraciones de marinos convertidos en testigos colaboradores, en las que se mencionó al Senador de Morena Adán Augusto López Hernández y a Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del ex Presidente, en el contexto de la trama de huachicol fiscal.

Mendieta identificó esos testimonios como los rendidos por el Capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, y hoy testigo protegido con el nombre clave “Santo”, y por Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, Sonora.

“Se mencionaron nombres importantes, dos nombres que resultan muy importantes y que el MP verbalizó esos nombres, como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le va a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe, es decir, que Andy le va a hablar al Secretario de la Marina para que lo destrabe”, detalló el defensor.

El abogado agregó que el testigo protegido “Santo” refirió que los muelles 289 y 290, donde arribaban las embarcaciones, pertenecían a un compadre o amigo de un político de Tabasco.

En esas declaraciones, el Capitán Torres Joaquín señaló que un empresario tabasqueño vinculado a López Hernández era propietario de uno de los recintos fiscales en los que desembarcaron 31 buques con combustible de contrabando.

El testigo no identificó por su nombre al empresario. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo señaló como Saúl Vera Ochoa.