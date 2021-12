FGR pide 15 años de prisión para Roberto Sandoval, ex Gobernador de Nayarit

MÉXICO._ La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador de Nayarit (2011-2017), por un supuesto lavado de dinero en la compra de cinco inmuebles -por sí mismo o a través de diversas personas-, valuados en la actualidad en 222 millones 926 mil 256 pesos, ocultando el origen de los recursos y en operaciones que tuvieron lugar de 2009 a 2015.

Según lo informó este lunes el diario Reforma, al presentar la acusación contra el ex mandatario nayarita -preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 4, “El Rincón”, ubicado en Tepic- la fiscal Gabriela García García solicitó ordenar el decomiso de dichos inmuebles en favor de la Federación.

En la acusación presentada ante el juez de control, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR alista para el juicio un total de 55 testigos, 6 peritajes y 69 pruebas documentales, es decir, un total de 130 pruebas contra Sandoval Castañeda.

En la acusación, la FGR indica estar dispuesto a negociar un procedimiento abreviado, figura legal con la que el ex Gobernador de Nayarit obtendría la pena mínima del delito y un descuento adicional de hasta un tercio de la misma, a cambio de declararse culpable.

”Esta Fiscalía no ha tenido aún acercamiento con la defensa para los efectos de la aplicación de alguna forma de terminación anticipada, sin embargo, nos encontramos en la mejor disposición de conversar con nuestra contraparte y, de haberla, se lo haremos saber oportunamente”, precisó la fiscal García García al juez federal.

Asimismo, siempre según Reforma, entre los testigos que ofreció la FGR para el juicio, se encuentran policías federales ministeriales, funcionarios estatales, empleados de los registros Público y Agrario, ejidatarios y pobladores de predios adquiridos por Sandoval Castañeda.

Destacan Javier Humberto Domínguez Aguilar, director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ex colaboradores inmediatos de Sandoval Castañeda, como su secretario particular Raymundo García Chávez y el ex secretario de Desarrollo Económico, Nazario Alonso Villaseñor Anguiano.

Asimismo, las pruebas documentales ofrecidas por la FGR contra el ex mandatario estatal nayarita son, en su mayoría, escrituras, actas, informes de investigación criminal, documentos bancarios y copias de entrevistas.