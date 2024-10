La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizaban las investigaciones necesarias para conocer la causa del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, Alcalde de Chilpancingo.

“Chilpancingo, el municipio, no aparece entre los municipios con mayor número de homicidios, pero tiene esta situación donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde, no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información”, comentó.

“Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana [en la reunión del gabinete de seguridad] se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo, cuál fue el móvil y por supuesto, pues, hacer las detenciones correspondientes”, dijo.

Señaló que analizaba si era necesario que el caso lo atrajera la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos haciendo las investigaciones necesarias, se está colaborando con la Fiscalía del estado y se está viendo si es necesario atraer el caso por la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil”, externó la presidenta, quien también señaló que tras el asesinato del alcalde, no iban a adelantarse, hasta no tener toda la información de lo sucedido.

Adelantó que el martes 8 de octubre de 2024 se presentaría el Gabinete de Seguridad durante la conferencia de prensa matutina para dar a conocer la Estrategia General de Seguridad.

“Vamos a trabajar en algunos estados -en particular- con mayor presencia, inteligencia e investigación, en coordinación con las y los gobernadores”, explicó.