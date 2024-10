FGR reclama a EU que ni siquiera le han dicho el nombre del piloto que trasladó a ‘El Mayo’

La Fiscalía General de la República reprochó que ni el Gobierno de Estados Unidos ni el Embajador Ken Salazar han dado respuesta a las solicitudes de información que les han presentado sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García.

A través de un comunicado, la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, aseguró que desde hace 10 semanas había empleado distintas vías para requerir los documentos del vuelo en el que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue trasladado a los Estados Unidos y que, sin embargo, hasta el momento no les había proporcionado ni el nombre del piloto del avión en el que fue transportado el capo sinaloense.

“Ayer, en el ámbito de la conferencia presidencial y en respuesta a una pregunta específica de una periodista, el titular de esta institución (FGR) informó y reiteró los avances en la investigación del caso Ismael ‘Z’”, señaló la Fiscalía General de la República en su comunicado emitido este miércoles.

La Fiscalía General de la República informó sobre los delitos que se investigan en el caso de “El Mayo” como secuestro agravado por violencia, Traición a la Patria, además mencionó la investigación por el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Al respecto, señaló que se tienen pruebas suficientes para la judicialización en el caso de Ismael ‘Z’, por los delitos de secuestro agravado por violencia [previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, inciso c), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro]; así como de Traición a la Patria, en agravio de la soberanía de la Nación [previsto y sancionado en el artículo 123, fracción II, último párrafo, del Código Penal Federal]. Y que, además, se continúan las diligencias referentes al homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda”, detalló la FGR.

Señaló que desde el 13 y 14 de agosto, por medio de la Interpol y la Asistencia Jurídica Internacional se ha requerido la información de la aeronave y del piloto.

“El Fiscal General de la República también refirió que, en el ámbito de todos esos delitos, se ha solicitado a las autoridades norteamericanas, desde hace más de 10 semanas, -y lo cual es necesario señalar que se ha hecho tanto en forma directa; como por conducto de la Interpol (13 agosto 2024); y por medio de Asistencia Jurídica Internacional (14 agosto 2024 y sus recordatorios)-; información respecto a toda la documentación vinculada con el arribo a un aeropuerto fronterizo norteamericano de la aeronave Beechcraft 200, con matrícula clonada, en la cual iban a bordo tres personas: el piloto no identificado, así como Ismael ‘Z’ y Joaquín ‘G’; y cuya documentación migratoria, aduanal y aeronáutica de todos ellos no se ha aportado por parte de las autoridades norteamericanas, así como tampoco se ha establecido la información total sobre la clonación de la aeronave; igualmente, no se ha obtenido el nombre del piloto que tripulaba la aeronave; y la documentación completa que debió acreditar su identificación, así como su calificación como piloto autorizado; todo lo cual debe obrar en la documentación oficial referente a su arribo a tal aeropuerto norteamericano”, explicó la Fiscalía.

La FGR remarcó que en la conferencia de prensa del Embajador Ken Salazar no se dio respuesta a lo que se ha requerido desde hace 10 semanas

“Al respecto, la representación diplomática de los Estados Unidos de América realizó, ayer mismo, una conferencia de prensa respecto al caso Ismael ‘Z’, en la que no se dio respuesta a estos requerimientos específicos de carácter procesal”, señaló.

“La Fiscalía General de la República continuará en espera de dicha información, la cual le fue solicitada al Gobierno de los Estados Unidos de América, desde el mes de agosto pasado”, finalizó la FGR.