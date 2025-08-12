FGR reinició proceso penal contra Ancira, anuncia Gertz Manero

Luego de que el diario Reforma reportó que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV, incumplió el acuerdo reparatorio que la Fiscalía General de la República hizo público el 2 de septiembre de 2021, en el cual el empresario coahuilense se comprometió a pagar, en abonos, 216 millones 664 mil 040 dólares, como reparación del daño a Petróleos Mexicanos , por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, el Fiscal Alejandro Gertz Manero, afirmó que se reiniciaría el proceso penal contra el empresario.

”Este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño. Estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo, y después ya no los hizo”, indicó Gertz Manero, durante la conferencia de prensa matutina.

“Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo, que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y, por lo tanto, reiniciamos el procedimiento”, señaló.

”Lo primero es reiniciar el procedimiento, en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento, se lo damos a conocer a las partes y, si no hay una oposición, nosotros iniciamos el procedimiento con todos los actos de procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley”, mencionó Gertz Manero, quien aseguró que este caso “no se puede quedar así” y buscarían asistencia jurídica internacional para ir en contra del empresario coahuilense.

”Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad, y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona, donde quiera que esté, y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así”, enfatizó.