FGR reporta 20 veces menos fosas que las fiscalías estatales: Plataforma Ciudadana de Fosas

CIUDAD DE MÉXICO._ La Plataforma Ciudadana de Fosas presentó la actualización de sus registros correspondientes a 2025, un ejercicio que reúne y analiza información oficial y de medios de comunicación sobre el hallazgo de fosas clandestinas en México. Los datos muestran diferencias importantes entre las fuentes y evidencian los desafíos que persisten para contar con información pública completa, accesible y comparable sobre el hallazgo de fosas clandestinas.

La Plataforma Ciudadana de Fosas es un esfuerzo de la sociedad civil coordinado por Article 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que busca documentar y visibilizar los hallazgos de fosas clandestinas a partir de la información pública, así como contribuir al análisis de las desapariciones ante la falta de registros oficiales sobre este tipo de hallazgos.

Tres fuentes, cifras distintas

De acuerdo con la actualización, las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades durante 2025. Sonora concentró 204; Chihuahua, 85; Baja California Sur y Jalisco, 71 cada uno.

En contraste, los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) consignaron 32 fosas en solo seis entidades: Tamaulipas (15); Jalisco (6); Guerrero (5); Coahuila (3); Michoacán (2), e Hidalgo (1).

Por su parte, el monitoreo de notas periodísticas identificó 433 fosas durante el mismo año. Las siete entidades con más registros concentraron 265 de las 433 fosas documentadas por la prensa durante 2025, lo que representa el 61.2 % del total, concentradas en los estados de Sonora (68), Chihuahua (60) y Baja California Sur (44), seguidas de Jalisco (25) y Sinaloa (25), Baja California con 23 y Guanajuato con 20.

Las discrepancias entre las cifras oficiales y los registros de prensa evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición, y evaluar la respuesta del Estado. Mientras las instituciones ofrecen conteos distintos, persiste una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después de que se localiza una fosa? Sin datos públicos homologados y actualizados sobre las investigaciones, la identificación de los restos y el acceso a la justicia, resulta imposible conocer el alcance de los avances institucionales y medir la efectividad de las acciones gubernamentales.

El Estado no solo tiene la obligación de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias. Sin información verificable sobre estos resultados, la rendición de cuentas queda incompleta y las familias y la sociedad entera seguimos sin respuestas.

Cuerpos y restos humanos localizados

La actualización también documentó 833 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en 15 entidades, según fiscalías estatales. Jalisco registró (257); Sonora (239); Chihuahua(119); y Baja California Sur (96). De los 833 cuerpos registrados, el 58.5 % (487) correspondió a hombres y el 7.1 % (59) a mujeres. En el 34.5 % de los casos (287), los registros no contaban con información sobre el sexo de las personas.

Además, la Plataforma contabilizó los restos reportados por las fiscalías estatales, cuyos reportes son de un total de 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez entidades. Michoacán encabeza la lista con 99 restos, San Luis Potosí con 37, Sonora con 30 y Guerrero con 28 que en conjunto representaron el 73.5 % del total reportado. Además, en el 85.8 % de los restos (194) no se registró información sobre el sexo, lo que evidencia importantes vacíos en la documentación. Estas cifras no equivalen al número de víctimas, pues varios restos pueden corresponder a una misma persona.

Un conversatorio sobre los datos, las búsquedas y la transparencia

La actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas 2025 estuvo acompañada de un conversatorio en el que participaron personas buscadoras, investigadoras y defensoras de derechos humanos, quienes compartieron experiencias, hallazgos y retos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y la documentación de fosas clandestinas en México.