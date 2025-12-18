FGR revoca beneficio a Rocha Cantú y reanuda orden de captura por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República revocó el criterio de oportunidad otorgado a Raúl Rocha Cantú, accionista del certamen Miss Universo, y reactivó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

La nueva orden judicial fue girada por Octavio Alarcón Terrón, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, a solicitud del Ministerio Público de la Federación.

La FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, anuló el acuerdo emitido durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, que le concedía a Rocha Cantú el beneficio de “testigo colaborador”.

La decisión se sustentó en tres elementos: su inasistencia a dos citatorios judiciales; la omisión de comparecer ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada para ser interrogado por la defensa de la ex agente del Ministerio Público, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; y la solicitud formal presentada el 10 de diciembre de 2025 por Alejandro Fabián Cordero, apoderado legal de Petróleos Mexicanos, para retirarle dicho beneficio.

El permiso de colaboración, que permitía suspender temporalmente la acción penal, había sido otorgado apenas 26 días antes.

Con su revocación, Rocha Cantú volvió a la condición de prófugo.

Los documentos judiciales indican que permanece fuera del País y que el delito que se le imputa amerita prisión preventiva de oficio.

Según el expediente, el empresario reconoció haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala, aunque afirmó que sólo se involucró en dos operaciones con una inversión de 4.2 millones de pesos y una ganancia de 1.2 millones.

El 15 de noviembre de 2025, Rodrigo Rosales Salazar, Juez de Control del mismo Centro de Justicia Penal Federal, había ordenado la aprehensión de Rocha Cantú, Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, y otros siete presuntos miembros de una red dedicada al tráfico de armas, drogas y combustible.

Reyes León, identificado por la FGR como socio de Rocha Cantú y ex comisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México, fue detenido el 16 de diciembre a las 22:30 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicadas en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue trasladado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el Juez Rosales Salazar lo vinculó a proceso por delincuencia organizada.

La FGR informó que “El Yaicob” había permanecido un mes prófugo y que antes de ser detenido había promovido un juicio de amparo ante Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

La demanda no fue admitida por inconsistencias en las firmas del documento, por lo que el juzgador le dio un plazo de tres días para ratificarla.

En 2021, Reyes León fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Durante su campaña declaró haber sido presentador musical, organizador del “Festival Caminante” y promotor de un centro de capacitación policial con una inversión de 15 millones de pesos.

También reconoció haber enfrentado denuncias por abuso y corrupción, y haber comparecido cuatro veces ante la Fiscalía del Estado de México.

El 24 de noviembre de 2025, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México aclaró que Rocha Cantú no ocupa actualmente ningún cargo dentro del organismo.

El empresario había sido designado en 2023 vicepresidente de Relaciones con Órganos Empresariales, bajo la presidencia de Jesús Rodríguez, pero dejó de participar en las actividades cuando Vicente Gutiérrez asumió la dirigencia.

La FGR mantiene abiertas las investigaciones derivadas de esta red de tráfico, en la que también se encuentra procesada Mari Carmen Ramírez Rodríguez, ex Fiscal de la FEMDO, recluida en el Penal Femenil de Morelos.

Según el Ministerio Público, la red criminal transportaba hidrocarburos desde Guatemala, cruzando el río Usumacinta, hasta el territorio mexicano en Chiapas, Tabasco y Querétaro.