El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención de Jonathan “N”, “La Rana, señalado como presunto operador de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación vinculada con homicidios y venta de droga, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. La captura derivó de trabajos de inteligencia e investigación ejecutados de forma coordinada por tres instancias federales.

Según el reporte oficial, elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, ejecutaron cateos en tres domicilios de ese Municipio por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, ilícitos en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En las diligencias, las autoridades federales aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta, una caja de cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, diversos dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y dos prendas de vestir con referencias a un grupo criminal.