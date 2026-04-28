FGR suma cargo por armas a ‘El Jardinero’, alto mando del CJNG capturado en Nayarit

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 28 de abril de 2026 que integrará una nueva indagatoria por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en contra de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los mandos de mayor jerarquía del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El detenido fue capturado el 27 de abril del mismo mes y año en la comunidad El Mirador, municipio de La Yesca, Nayarit, en un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR), sin que se registrara un solo disparo ni personas fallecidas o lesionadas.

“La Fiscalía General de la República integra la indagatoria por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en contra de Audias ‘N’”, precisó la institución en un comunicado. El Ministerio Público Federal (MPF) tiene previsto judicializar la indagatoria dentro del plazo constitucional de 48 horas, a efecto de poner al detenido a disposición de un juez de control.

El nuevo cargo se suma a los que ya pesaban sobre Flores Silva antes de su detención: una orden de aprehensión en México por el delito de homicidio, y una orden de detención con fines de extradición solicitada por autoridades de EU por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego. El Gobierno de EU ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, fue el primero en anunciar públicamente la detención. “En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’”, informó el funcionario federal a través de sus redes sociales, precisando que la localización del objetivo se logró gracias al intercambio de información entre agencias mexicanas y estadounidenses.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, explicó que la operación fue resultado de 19 meses de seguimiento ininterrumpido mediante trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias de EU, que incluyó el mapeo de 45 ubicaciones vinculadas al objetivo para comprender sus patrones de desplazamiento, contactos e interacciones. “La operación inició con tareas de inteligencia en octubre de 2024 y se desarrolló con un seguimiento sistemático basado en inteligencia e intercambio de información, incluyendo coordinación interinstitucional e intercambio de datos con agencias internacionales, entre ellas de Estados Unidos”, detalló Morales Ángeles.

El dispositivo de seguridad de “El Jardinero” al momento de la operación estaba integrado por alrededor de 30 vehículos y más de 60 personas armadas, lo que obligó al Gobierno Federal a desplegar cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, sistemas de vigilancia aérea, 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales de apoyo. Cuando las fuerzas navales llegaron al área, los escoltas del objetivo se dispersaron como maniobra de distracción; sin embargo, el seguimiento aéreo y terrestre localizó a Flores Silva cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe bajo la carretera, donde fue encapsulado por fuerzas especiales que descendieron desde helicópteros. La SEMAR calificó la acción como un “operativo de precisión” que contribuye “de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país”.

García Harfuch reveló que “El Jardinero” coordinaba, desde el norte de Jalisco, esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas de autotransporte, combustible y carga comercial en territorios bajo influencia del CJNG, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Michoacán, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas, Nayarit. “Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenaza”, explicó el titular de la SSPC Federal.

En el marco del mismo operativo, fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro, alias “El Güero Conta”, señalado como operador financiero de Flores Silva. A “El Güero Conta” se le atribuye el lavado de recursos mediante empresas y prestanombres, la adquisición de aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, así como el financiamiento de armamento y medios de transporte para el trasiego de droga desde Sudamérica hacia EU. “Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, declaró García Harfuch.

Morales Ángeles subrayó que la captura de Flores Silva tiene consecuencias directas sobre la cadena de mando del CJNG. “Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización”, declaró el secretario de Marina, quien añadió que la detención “debilita la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico”.

La noche del 27 de abril de 2026, Flores Silva fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, adonde llegó alrededor de las 20:00 horas tras ser trasladado en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a bordo de un avión de la Armada de México. Durante su traslado estuvo escoltado por elementos de la SEMAR, la SSPC Federal y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Ronald Johnson, embajador de EU en México, celebró la operación y reconoció públicamente el desempeño de la SEMAR. “Reconozco la valentía y precisión de la Secretaría de Marina en la operación que llevó a la detención de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’”, escribió el representante diplomático en sus redes sociales, al calificar la captura como un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en México y en EU.

García Harfuch precisó que la cooperación de EU se limitó al flujo de datos de inteligencia y no implicó presencia de agentes extranjeros en las labores de campo. “Más que una participación, es un intercambio de información permanente, siempre es bienvenido el intercambio de información, pero es diferente a tener agentes operando en territorio”, afirmó el secretario federal.

Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo de Núñez, Michoacán, y era identificado también bajo los alias de “El Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” y “El Mata Jefes”, así como con el nombre alterno de Gabriel Raigosa Plascencia. El Departamento del Tesoro de EU lo catalogó como comandante regional del CJNG y uno de los hombres de mayor confianza de Oseguera Cervantes, con control territorial en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, donde coordinaba operaciones de tráfico de drogas, laboratorios clandestinos de metanfetamina y pistas de aterrizaje clandestinas. Según datos del Departamento de Justicia de EU, supervisaba camiones de remolque para transportar cocaína desde Centroamérica hasta México y vehículos para distribuir narcóticos hacia células del CJNG en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

El historial delictivo de Flores Silva se extiende por más de dos décadas. En 2002 fue declarado culpable en el Distrito Oeste de Carolina del Norte por narcotráfico, y cumplió una condena de cinco años en prisiones de EU. Tras su liberación, regresó a México, donde en 2016 fue detenido por su presunta responsabilidad en la emboscada de abril de 2015 en Soyatlán, Jalisco, en la que murieron 15 agentes de la policía mexicana; fue absuelto y quedó en libertad en 2019. En 2021, el Departamento del Tesoro de EU lo incluyó en su lista de personas sancionadas y se emitió una orden de extradición en su contra. En mayo de 2025, la Administración para el Control de Drogas (DEA) emitió una alerta internacional y ofreció hasta cinco millones de dólares por información que facilitara su captura.

La detención de “El Jardinero” se produjo aproximadamente dos meses después de la muerte de Oseguera Cervantes a manos del Ejército Mexicano, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que convierte a Flores Silva en el segundo mando de peso del CJNG en caer en ese lapso. El capo michoacano era señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los candidatos más sólidos para asumir el liderazgo de la organización criminal tras la caída de su fundador, sustentado en su conocimiento interno de la estructura y en su bajo perfil público.

Horas después de la captura, diversas zonas de Nayarit registraron balaceras, incendios de comercios y narcobloqueos en carreteras federales, concentrados principalmente en la cabecera municipal de Tecuala, localidad ubicada a unos 133 kilómetros al norte de Tepic, capital del estado, y en la zona de Uzeta, al sur de la misma ciudad. El Ayuntamiento de Tecuala emitió un exhorto a la población para que permaneciera en sus hogares hasta que las autoridades indicaran que la situación estaba controlada, mientras que el Ayuntamiento de Uzeta suspendió las actividades de su fiesta patronal como medida preventiva. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmó que el estado se mantenía en calma y que carreteras, casetas y actividades educativas, comerciales y sociales operaban sin afectaciones, al tiempo que destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales.

La captura de Flores Silva se inscribe en la estrategia de cooperación bilateral entre México y EU contra el CJNG, en el contexto de las presiones del Gobierno de EU respecto al combate al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia su territorio, y pone en el centro de la atención la disputa interna por el control de la organización criminal, considerada una de las más poderosas y violentas de México, con presencia en decenas de estados de la República y en el extranjero.