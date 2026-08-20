FGR traslada a Contralmirante Farías Laguna de Argentina a México por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República inició el 20 de agosto el traslado del Contralmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina hacia territorio mexicano, para que enfrente el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en la red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, operada desde las aduanas marítimas del País.

La institución ministerial precisó que el exmando naval no fue extraditado, sino expulsado por las autoridades argentinas.

Según un comunicado de la FGR, la Secretaría de Marina dispuso de una aeronave oficial para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores efectuaran el traslado del ex funcionario naval, cuya llegada a la Ciudad de México quedó prevista para las horas siguientes.

Su destino final fue fijado en el penal ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, aunque la aeronave podría realizar una escala previa.

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada se trasladó a Argentina para concretar la entrega del ex marino.

Para hacer posible el procedimiento, el Gobierno de México se desistió de la solicitud de extradición y el Gobierno argentino aceptó deportarlo, luego de que Farías Laguna ingresó a ese país sudamericano procedente de Colombia con un pasaporte guatemalteco falso.

La determinación argentina se produjo mientras Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encontraba de visita en ese país por la organización de un foro de la Administración para el Control de las Drogas (DEA).

Según trascendió en versiones periodísticas, el Gobierno de Estados Unidos intervino en las gestiones para lograr la entrega del prófugo mexicano.

Horas antes del anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega del ex mando naval no estaba en riesgo, según lo informado por representantes de la FGR durante la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

“Hoy en el Gabinete, los representantes de la Fiscal que vienen al Gabinete nos dijeron que no está en duda su traslado", expresó.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 por la policía argentina en Buenos Aires, tras permanecer prófugo desde septiembre de 2025 con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal emitida el 12 de septiembre de 2025.

Contaba con una orden de aprehensión librada el 19 de agosto de 2025 por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR señala al ex Contralmirante como presunto encabezante de una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, caso por el que suman 15 personas detenidas, entre ellas su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de la Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según las indagatorias ministeriales, la organización conocida como "Los Primos" permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando por las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, entre 2023 y 2025, mediante documentación falsa y cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes, con el fin de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto al Valor Agregado y diversos aranceles.

La defensa del ex marino ha sostenido que su representado nunca formó parte de la estructura delictiva, sino que actuó como alertador interno al reportar las irregularidades ante el entonces titular de la Semar, y ha advertido que su vida corre peligro en caso de regresar a territorio mexicano.

Con ese argumento promovió una solicitud de asilo político en Argentina, cuya audiencia estaba prevista para el 27 del mismo mes y año.

El quebranto al fisco federal por concepto de huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en octubre de 2025.