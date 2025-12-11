FGR vincula a líder de CATEM en Durango con grupo criminal ‘Los Cabrera’; UIF bloquea cuentas

La Fiscalía General de la República acusó a Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, de combinar sus actividades dentro de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México con operaciones del grupo criminal “Los Cabrera” en Durango.

Tras su detención el 10 de diciembre de 2025, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Según la investigación federal, Rodríguez Ortiz es señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por imponer cuotas al sector agropecuario, transportistas y negocios locales en la entidad.

El Centro Nacional de Inteligencia identificó las rutas de cobro del presunto delincuente, su estructura operativa y el esquema de lavado de dinero asociado con “Los Cabrera”.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que “El Limones” manejaba operaciones millonarias sin justificación fiscal, triangulando recursos y participando en la compra-venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyería, relojes y apuestas, actividades utilizadas presuntamente para blanquear capitales del grupo criminal.

Como parte del seguimiento a las investigaciones, la UIF realizó el bloqueo de cuentas bancarias de personas del círculo cercano de Rodríguez Ortiz.

El Gabinete de Seguridad informó que también se bloquearon cuentas de empresas con diferentes giros, incluyendo inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Según las autoridades federales, estas empresas tenían características de fachada y eran utilizadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compra-venta de vehículos de lujo, efectuar pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

La indagatoria señala que Rodríguez Ortiz operaba bajo las órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, “El 03” o “El 300”, quien a su vez mantiene vínculos con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo”.

“Los Cabrera” ha fungido durante décadas como el principal operador del Cártel de Sinaloa en Durango y sus alrededores.

En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a José Luis Cabrera Sarabia, junto con sus hermanos Felipe y Alejandro, en la lista de narcotraficantes internacionales por proveer mariguana y heroína al Cártel de Sinaloa.

En 2011, autoridades detuvieron en Culiacán a Felipe Cabrera Sarabia, “El Inge” o “El Ingeniero”, y en 2012, elementos del Ejército Mexicano mataron en Durango a Luis Alberto Cabrera Sarabia, “El Arqui”.

Pedro Haces Barba, líder nacional de la CATEM, negó que Rodríguez Ortiz pertenezca a la organización sindical.

Sin embargo, según el Gabinete de Seguridad, “El Limones” fue designado secretario de organización de la CATEM desde marzo de 2023.

En mayo de 2024, durante un evento de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, Haces Barba presumió la presencia de sus “delegados” en Durango mientras Rodríguez Ortiz se encontraba a su lado, según un video publicado en la página oficial del sindicato.

El presunto delincuente es conocido en la entidad por ser el “brazo derecho” de Nassael Armando Cobián Rodríguez, “El Muñeco”, a quien Haces Barba designó como líder de la CATEM en Durango.

En abril de 2025, ambos ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la adhesión de trabajadores al sindicato.

Durante el último año, el secretario regional de la CATEM acudió a reuniones con el ex Diputado federal de Morena José Ramón Enríquez Herrera, lo cual documentó con fotografías.

Asimismo, presumió sus visitas a la Cámara de Diputados, específicamente a las áreas designadas para los legisladores del partido.

Junto con “El Muñeco”, Rodríguez Ortiz también presumía vínculos con mandos militares, algunos de ellos adscritos a la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila.

Las acciones de bloqueo financiero, señalaron las autoridades, se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.