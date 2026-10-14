FGR vincula a proceso, por secuestro, a ‘El Tanque’, presunto operador del CJNG

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, según un comunicado de la institución fechado el 13 de octubre.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba que el Juez valoró como suficientes para dictar la vinculación referida.

La autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, que el imputado cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La detención de “El Tanque” ocurrió el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, derivada del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Esas corporaciones identificaron a Cazarín Molina como posible integrante de un grupo criminal con actividades en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, según el mismo comunicado.

Cazarín Molina operaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización con presencia en esas cuatro entidades del sureste y oriente del país, además de Jalisco, donde se concretó su captura.

La FGR precisó que a la persona mencionada en el comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El plazo de cuatro meses fijado por el juez permitirá al MPF recabar elementos adicionales antes del cierre de la etapa de investigación complementaria, tras lo cual el proceso avanzará hacia la fase intermedia.