$!“FIGLOSTASE reconoce a sus socios una vida de trabajo y dedicación durante este 25 aniversario del Fideicomiso”

En un emotivo acto, se llevó a cabo la XXV Entrega de beneficios de Jubilación y XXIII Entrega de Retiro, a socios que cumplieron 25 o 30 años de servicio laboral (mujeres y hombres respectivamente) y trabajadores que se retiraron del sector público antes de cumplir la edad laboral requerida.

La ceremonia se realizó el día 22 de agosto de 2025 en las instalaciones del salón de eventos Figlostase, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reconoció el esfuerzo y la dedicación durante su vida laboral a 69 socios beneficiados con un estímulo económico. Este acto fue presidido por el Lic. Michel Benítez Uriarte, Srio. Gral. del Comité Ejecutivo del STASE y presidente del Comité Técnico de FIGLOSTASE.

La derrama total para el pago de este beneficio fue por 10.1 MDP, gracias al esfuerzo de todos los socios que han cumplido y siguen cumpliendo con sus compromisos ante el Fideicomiso.