Filtran audio donde Luisa María Alcalde pide a Morena vetar presupuestos de gobiernos opositores

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, llamó a los legisladores locales del partido a votar en contra de los presupuestos de las entidades gobernadas por la oposición, según un audio que trascendió el 2 de diciembre de 2025.

El mensaje de Alcalde Luján cobró relevancia debido a que, en los primeros días de diciembre de 2025, los congresos locales de diversas entidades se encuentran en proceso de aprobación de sus respectivos presupuestos.

“Es una posición de Morena en todos los nueve estados en los que no gobernamos [votar contra los presupuestos], ¿por qué? Porque ellos no apoyan el presupuesto de la Federación, eso es un mensaje claro”, declaró la dirigente partidista durante una reunión con legisladores locales.

“Lo que no puede pretender la oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta, posicionarse en contra de todos los partidos con beligerancia, y luego pensar que en sus entidades federativas donde ellos gobiernan, nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”, agregó Alcalde Luján.

La instrucción de la líder morenista aplica para ocho entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN); Coahuila y Durango, bajo el mando del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como Jalisco y Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano (MC).