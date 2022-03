Filtran audios de fiscal Gertz sobre proyecto de la SCJN; FGR abre investigación

El titular de la FGR afirma que Pérez Dayán propondrá confirmar un amparo que le podría dar la libertad a Cuevas Morán. Asimismo, Gertz Manero asevera que el ministro había acordado poner ciertas frases en su proyecto, pero “no puso ni una línea”.

“¡La pone en libertad!”, dice una voz que es atribuida al titular de la FGR. “Se entiende que sí”, contesta la voz que presuntamente corresponde a Ramos López. “No, no se entiende, es clarísimo, la pone en libertad”, insiste Gertz Manero en uno de los audios.

“Sí, porque ahí en el momento que deje sin efectos, en ese momento debe dictar el otro y entonces ya no sale libre. Porque ahorita el ministro no deja sin efectos la sentencia del magistrado, quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser para que no salga [de prisión, Cuevas Morán]”, explica el subprocurador.

“Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte”, insiste Gertz Manero. “Así es. No le puso ningún tipo de protección a la víctima”, responde Ramos López. “No le puso lo que dijo que iba a ponerle”, acusa el titular de la FGR.

“Porque según esto él iba a ponerle lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad. Lo dice y lo desdice y luego lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir”, dice Gertz Manero en uno de los audios filtrados.

“Licenciado, ya estoy mandando ahorita el documento. Ya lo volví a leer, aun dado que es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pendeja esta que está en la cárcel, en autos, dijo que ella hacía lo que dice que no hacía”, se escucha decir al titular de la FGR.

“Después de hacer toda esa descalificación muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente dice: ‘Yo me lavo las manos, yo ya te desprestigié y ahora que se chinguen ellos, porque ya estamos todos de acuerdo’. Esto no tiene puta madre. Ahora sí ya lo analicé a fondo, yo lo leí tres veces completo, ahí va a usted a ver todas las anotaciones”, dice Gertz Manero.

“Si el lunes se hace público, a partir del momento en que se hace público, yo puedo presentar todos los alegatos que yo quiera eh, y no hay una sola imputación de que yo haya tenido una sola intervención”, agrega.

“Él lo ignora y no le entra, pero, en cambio, le entra a hacer un análisis en donde dice que hay que ser equilibrado en el análisis de las pruebas y él se dedica a hacer la apología de las conductas de esta vieja. Eso sí no tiene puta madre, eh”, se escucha decir al titular de la FGR.

“Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. Eso se lo hicieron y le valió madres”, añade Gertz Manero, quien considera que otros ministros de la SCJN no van a votar en favor del proyecto que propondrá confirmar el amparo concedido a ambas mujeres -madre e hija- contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero.

“Tenemos a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar [...] El propio presidente de la Corte [Arturo Zaldívar Lelo de Larrea] le tenía una desconfianza del carajo”, indica el titular de la FGR. Mientras que Ramos López le replica que Pérez Dayán no cumplió lo que había ofrecido. “Se volteó completo”, dice Gertz Manero.

En otro audio filtrado, el titular de la FGR y el subprocurador analizan si es posible que Cuevas Morán permanezca en la cárcel y si “todo el procedimiento se cae”. Los dos amparos fueron atraídos por la SCJN y turnados a la ponencia del ministro Pérez Dayán. Mientras que el proyecto de resolución se prevé que sea discutido el próximo 14 de marzo.

Laura Morán Servín fue pareja sentimental de Federico Gertz Manero durante 52 años. Su hija, Alejandra Cuevas Morán, fue detenida en octubre del 2020, acusada de homicidio por omisión del hermano del titular de la FGR. Los vástagos de ésta última, han denunciado públicamente la detención ilegal de su madre y faltas al debido proceso, además de que han acusado al fiscal por tráfico de influencias.

A principios de noviembre del 2021, por petición de Zaldívar Lelo de Larrea y previa solicitud de Alejandro Gertz Manero, quien lleva seis años persiguiendo a la viuda de su hermano y a su hija, el Pleno de la SCJN atrajo, por mayoría de ocho votos, la revisión de amparos promovidos por ambas acusadas, mismos que ya fueron concedidos en primera instancia.

Los cargos por el homicidio de Federico Gertz Manero por supuesta falta de cuidados, fueron presentados por la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México (FGJCDMX), pero cuando una jueza federal concedió amparos a ambas acusadas, la FGR fue la que presento el recurso de revisión ante el tribunal colegiado.

Federico Gertz Manero falleció a los 82 años de edad, el 27 de septiembre de 2015, en el Hospital ABC, de una congestión visceral generalizada, debido a un infarto, con datos de una enfermedad orgánica en el corazón de tipo crónico, según la necropsia practicada el 12 de octubre de ese mismo año.

“El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los Ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto”, indica la cuenta que subió los audios a YouTube.