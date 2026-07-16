Filtran nuevo audio de Marina del Pilar; Bonilla niega montaje

La filtración de un nuevo audio atribuido a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se sumó a la controversia por las reuniones que sostuvo con presuntos intermediarios de autoridades estadounidenses para tratar su situación migratoria.
Horas después, el ex Gobernador Jaime Bonilla rechazó haber organizado un supuesto montaje o participado en la difusión de las grabaciones, como acusó la Mandataria estatal.
El nuevo audio es una conversación en la que un hombre informa a la Gobernadora que una primera reunión con representantes de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado habría sido autorizada para celebrarse a finales de agosto en Panamá.
Ante la propuesta, Marina del Pilar pregunta cuál sería el procedimiento y si sus abogados podrían acompañarla. “¿Pueden ir mis abogados conmigo o cómo sería ahí la dinámica?”, cuestiona.
Durante la llamada, el interlocutor explica que el encuentro se realizaría en un “territorio neutral” para evitar riesgos de seguridad o filtraciones.
La Gobernadora responde que había dado “seguimiento institucional” al asunto y admite sentirse inquieta. “No conozco este... pues sí me inquieto un poco”, afirma.
En la parte final del audio, el presunto intermediario señala que consultará con el FBI para definir el siguiente paso e incluso plantea la posibilidad de que el encuentro se realice en Tijuana, ante lo cual Marina del Pilar responde que esa opción sería mejor para ella y acuerda mantenerse pendiente de las indicaciones.
Marina del Pilar mantiene versión del supuesto montaje
La difusión del nuevo material ocurre un día después de que la Gobernadora acusó públicamente a Jaime Bonilla de haber organizado una operación para engañarla mediante personas que, según su versión, se hicieron pasar por funcionarios o intermediarios del gobierno de Estados Unidos.
Marina del Pilar aseguró que aceptó la reunión tras recibir un mensaje de WhatsApp presuntamente enviado por Bonilla, con quien dijo haber decidido dejar atrás las diferencias políticas para atender un asunto relacionado con su visa.
Sin embargo, sostuvo que quienes acudieron al encuentro nunca acreditaron su identidad ni demostraron representar a autoridades estadounidenses.
“Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, declaró la Mandataria en conferencia de prensa.
También insistió en que los audios fueron “burdamente manipulados” y negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional o la soberanía del País.
Además, informó que analiza posibles acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión de las grabaciones.
Bonilla rechaza acusaciones y centra el debate en los audios
En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, Jaime Bonilla negó haber organizado las reuniones o participado en la filtración de los audios, y consideró “ilógico” que la gobernadora lo responsabilice de un acercamiento con personas vinculadas a autoridades estadounidenses, al asegurar que ambos mantienen una confrontación política desde hace años: “¿Quién le va a creer eso? Por favor”.
El exgobernador sostuvo que el contenido de las conversaciones debe ser el centro de la discusión y no el origen de las grabaciones. “Ella trata de desviar el hecho de que dijo lo que dijo con las personas que se reunió”, afirmó, al cuestionar que la mandataria buscara establecer contacto con presuntos representantes estadounidenses para tratar asuntos relacionados con la revocación de su visa.
Bonilla también cuestionó las circunstancias en que Marina del Pilar habría sostenido reuniones en territorio estadounidense pese a no contar con visa y negó haber enviado mensajes para facilitar esos encuentros. Además, adelantó que consultará con su equipo jurídico la posibilidad de emprender acciones legales, aunque dijo que esperará “el momento adecuado”.
Durante la entrevista, el ex Mandatario realizó diversos señalamientos sobre presuntas investigaciones y posibles delitos relacionados con la gobernadora y su entorno. No obstante, al ser cuestionado por la periodista, reconoció que esos supuestos cargos “no son públicos” y no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.