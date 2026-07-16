Filtran nuevo audio de Marina del Pilar; Bonilla niega montaje

La filtración de un nuevo audio atribuido a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se sumó a la controversia por las reuniones que sostuvo con presuntos intermediarios de autoridades estadounidenses para tratar su situación migratoria.

Horas después, el ex Gobernador Jaime Bonilla rechazó haber organizado un supuesto montaje o participado en la difusión de las grabaciones, como acusó la Mandataria estatal.

El nuevo audio es una conversación en la que un hombre informa a la Gobernadora que una primera reunión con representantes de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado habría sido autorizada para celebrarse a finales de agosto en Panamá.

Ante la propuesta, Marina del Pilar pregunta cuál sería el procedimiento y si sus abogados podrían acompañarla. “¿Pueden ir mis abogados conmigo o cómo sería ahí la dinámica?”, cuestiona.

Durante la llamada, el interlocutor explica que el encuentro se realizaría en un “territorio neutral” para evitar riesgos de seguridad o filtraciones.

La Gobernadora responde que había dado “seguimiento institucional” al asunto y admite sentirse inquieta. “No conozco este... pues sí me inquieto un poco”, afirma.

En la parte final del audio, el presunto intermediario señala que consultará con el FBI para definir el siguiente paso e incluso plantea la posibilidad de que el encuentro se realice en Tijuana, ante lo cual Marina del Pilar responde que esa opción sería mejor para ella y acuerda mantenerse pendiente de las indicaciones.