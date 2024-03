Los trabajadores de Nacional Monte de Piedad avalaron un acuerdo para poner fin a la huelga que comenzó el 13 de febrero, por desacuerdos respecto al nuevo contrato colectivo, que los directivos defendían, con el argumento que evitaría la quiebra.

A través de un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se desarrolló una jornada sin incidentes, en la cual mil 826 trabajadores votaron, en 81 lugares del país, a favor de dicho acuerdo, lo que representó el 84.2 por ciento del total, mientras que 301 empleados, es decir el 13.9 por ciento, sufragó en contra, de un universo de 2 mil 155 personas.

El Gobierno de México explicó que se llevaban a cabo los trámites jurídicos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), para concluir la huelga y permitir que el Nacional Monte de Piedad reanudara sus operaciones.

El acuerdo contempló el pago del 100 por ciento de los salarios caídos y un aumento salarial del 18 por ciento, además de la reinstalación de 144 trabajadores que habían sido despedidos y la ampliación de jornada laboral, de 35 a 40 horas semanales.

Asimismo, la administración de la institución permitirá la opción de jubilación anticipada y renuncias voluntarias. Sin embargo, se reducirá la plantilla laboral, de 2 mil 155 a mil 950 empleados, aunque faltaría definir cuáles plazas serían eliminadas.

Mauro Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, dijo que en las próximas horas se retirarían las banderas rojinegras de las sucursales, una vez que concluyeran todos los procedimientos legales.

“Hubo una compactación de plazas, hubo una reducción de algunas plazas, la jornada de trabajo se amplió un poco, y algunos otros aspectos que la institución solicitó pero que no afecta en lo económico a los trabajadores”, señaló el líder sindical, quien también indicó que se trataba de un acuerdo razonable, en el que se cuidaba a la institución, pero también a los empleados.

Además, a través de un comunicado de prensa, Zayún González advirtió que era necesario reabrir las sucursales “ya que el pueblo se ha visto afectado”, mientras la institución había permanecido cerrada, además de que “la competencia se está aprovechando de esta situación”.

“Agradecemos a los mexicanos que han apoyado al movimiento de diferentes formas, también a la administración por la disposición mostrada en los últimos días, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”, enfatizó el líder sindical.

Por su parte, a través de un comunicado, el Nacional Monte de Piedad informó que abrirían las sucursales el 19 de marzo de 2024, para que los clientes efectuaran sus transacciones de manera normal y a quienes pagaron refrendos o desempeños durante la huelga, les abonarán “Dinero Monte”, que podrán utilizar en erogaciones posteriores.

El Gobierno de México ofreció, el 15 de febrero de 2024, mediar en la huelga de Nacional Monte de Piedad.

A través de un comunicado, la STPS, además del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, manifestaron su voluntad para “dar continuidad a los esfuerzos de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y que le dé viabilidad” a la institución fundada en 1775 por Pedro Romero de Terreros, por lo que suma más de 246 años de historia.

Las instituciones del Gobierno Federal se pronunciaron así ante la huelga del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el cual afectaba a cerca de 300 sucursales del país y a unos 2 mil 300 empleados.

Esto, luego de que los trabajadores acusaron a la empresa de “romper” el diálogo de forma “extraña”, tras rechazar la prórroga de un día más de negociación, que pidieron el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el Sindicato, que detalló que el nuevo contrato colectivo contemplaba reducir el 18 por ciento de la plantilla y la “jubilación potenciada” para 352 trabajadores, con antigüedades de entre 10 y 20 años.

Además, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad denunció el despido injustificado de 400 trabajadores desde que inició el conflicto laboral, lo que implicaría que dicha organización gremial perdería más del 40 por ciento de sus plazas.

En junio de 2023, los directivos del Nacional Monte de Piedad de México advirtieron que la Institución de Asistencia Privada quebraría en el año 2027, si no cambiaba el contrato colectivo de trabajo. En ese entonces, la STPS reveló, en su comunicado, que en diversas ocasiones la empresa y el Sindicato acudieron a la Secretaría, para buscar la mediación en el conflicto.

Sin embargo, “a pesar de intensos meses de negociación y de haberse alcanzado acuerdos en temas sensibles, el sindicato y la institución no alcanzaron un acuerdo, lo que llevó al estallamiento de la huelga”, lamentó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

Pero el Sindicato argumentó que el salario más bajo correspondía a los mozos de sucursales foráneas, con 246.35 pesos al día, mientras que el más alto era el del responsable de la depositaria, con 491.19 pesos diarios.

“¿Aún así la administración del Nacional Monte de Piedad puede seguir afirmando que los 2,300 trabajadores sindicalizados le generan un costo del 60 por ciento a la institución?”, cuestionó el Sindicato, que también manifestó que no existiera información fiable que indicara que la Institución atravesaba por una crisis financiera y optó por desistir del emplazamiento a huelga, presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), renunciando con ello a la demanda de aumento salarial.

En 2022, la institución promovió ante la JFCA un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, sustentando su reclamación en peritajes propios, por lo que insistió en modificaciones sustantivas a las condiciones laborales, además de iniciar el cierre de múltiples sucursales, lo cual resultó en más de 300 trabajadores despedidos.

No obstante, a pesar del cierre de las sucursales del Nacional Monte de Piedad, dicha institución indicó que ello no era impedimento para que sus clientes no cumplieran con sus obligaciones, por lo que señaló que los canales para hacer los pagos mensuales -Oxxos, bancos y transferencias-, estaban operando de manera normal.

Por otra parte, si lo que el cliente pretendía era refrendar su prenda, era posible hacerlo en los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad, entre ellos la aplicación móvil de dicha casa de empeño.

“Estaremos en constante comunicación con nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento”, aseguró el Nacional Monte de Piedad, en un comunicado, emitido minutos antes de que estallara la huelga.

La huelga que inició en Nacional Monte de Piedad, en el último minuto del 14 de febrero de 2024 -y que afectó a 19 mil clientes diarios de dicha institución-, fue la primera después de 27 años, después de que en 1997 hubo un estallamiento. En esa ocasión, el paro laboral duró seis meses, del 18 de diciembre de ese año al 19 de junio de 1998.