Tras haberse contradicho durante los últimos días, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, informó que el partido dotará de financiamiento a los aspirantes a candidatos presidenciales para 2024, para realizar sus giras proselitistas en el territorio nacional.

La dirigencia nacional de Morena fijó en 5 millones de pesos el tope de gastos del proselitismo que realizarán los 6 aspirantes presidenciales a partir del lunes 19 de junio de 2023, quienes, además, tendrán que realizar una campaña austera y no derrochar en publicidad.

A su llegada al hotel donde los cinco “corcholatas” restantes se registrarían, el presidente del CEN de Morena adelantó que se tomó dicha decisión para dar equidad a la contienda, pero también para que el ejercicio de los recursos fuera verificable.

“Con esto ya queda resuelto el tema del financiamiento para que no haya distintas fuentes del mismo que pudieran dar origen a una sospecha, lo que va a ser el partido es otorgar recursos del mismo. Con este financiamiento es suficiente para que hagan sus recorridos”, indicó Delgado Carrillo.

El presidente del CEN de Morena anunció que el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido avaló, por unanimidad, el acuerdo para financiamiento a los aspirantes a la candidatura presidencial para 2024. También aseguró que dicho financiamiento no podría utilizarse para ningún tipo de promoción personal, sino para viáticos y logística de los eventos.

“Aprobó por unanimidad [el CEN de Morena] un acuerdo para el financiamiento de las actividades derivadas del actual proceso interno. En los registros que se celebrarán el día de hoy se dará a conocer”, agregó Delgado Carrillo.

“El día de ayer, en sesión extraordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena aprobó por unanimidad un acuerdo para el financiamiento de las actividades derivadas del actual proceso interno. En los registros que se celebrarán el día de hoy se dará a conocer”, señaló minutos antes, Delgado Carrillo, en su cuenta de la red social Twitter.

Las llamadas “corcholatas” son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.