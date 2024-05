El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 1 de mayo de 2024, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, firmará el acuerdo para que entre en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Pleno del Senado de la República aprobó, el 25 de abril de 2024, en lo general, el proyecto de dictamen por el que se crearía el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que, entre otros aspectos, prevé transferir 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al nuevo fideicomiso.

Después de que fuera aprobado en lo particular, la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión enviaría el dictamen al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su ratificación y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que comenzaría su entrada en vigor.

Moisés Ignacio Mier Velazco -coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión- y Angélica Ivonne Cisneros Lujan, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, presentaron, el 10 de abril de 2024, una iniciativa de reforma, al sistema de pensiones del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Ello con el objetivo de crear un nuevo fideicomiso público, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estaría constituido y administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y cuyo fiduciario sería el Banco de México (Banxico).

“Mañana que es Día del Trabajo, mañana 1 de mayo, vamos a llevar a cabo un acto para recordar a los mártires de Chicago y recordar a los precursores del movimiento obrero en México, a los dirigentes, trabajadores de las huelgas de Cananea, Río Blanco, a todos los trabajadores. Y adelanto también que mañana voy a firmar el acuerdo para que entre en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar”, señaló AMLO.

Durante su conferencia de prensa matutina -que se llevó a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño celebró la aprobación de la reforma en el Congreso de la Unión y dijo que iba a cumplir con el compromiso que hizo el 7 de enero de 2024, en Río Blanco, Veracruz.

El 26 de abril de 2024, el mandatario nacional anunció que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar realizaría su primer pago a un trabajador jubilado, el primero de julio del presente año, día en que celebraría el sexto aniversario de su triunfo en las urnas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente estimó que llevaría un par de meses consolidar las reglas de operación de la reforma avalada en el Congreso de la Unión, pero que funcionaría a seis años de que resultó electo para la Presidencia de la República.

“Se está trabajando en estos días, primero pues se tiene que publicar la ley, establecer los reglamentos, el acuerdo, vamos a tratar este asunto el día primero de mayo, que ese fue mi compromiso, desde que estuve con los trabajadores en Río Blanco, el día 7 de enero, en Río Blanco, ofrecí lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, entonces el día primero de mayo, el Día del Trabajo, vamos a presentarlo”, indicó AMLO.

“Y se va a informar sobre el procedimiento, cómo un trabajador que se va a jubilar con las leyes anteriores, y que va a recibir menos, cómo se le va a compensar con el Fondo de Pensiones del Bienestar”, explicó.

“Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes, después del día primero de mayo, sí, el primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador [...] Sí, ese es mi plan”, respondió.

“Sí, se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar, que tenga recursos, y que ya, para el día primero de julio, se pueda entregar la primera compensación al primer trabajador y a partir de ahí, ya hacia adelante”, reiteró.

El Presidente dijo que aún no se decide cuánto se destinará al fondo de pensiones de las utilidades del AIFA, pero presumió que le ha ido “muy bien” a la terminal aérea en cuanto a recepción de carga.

El mismo día, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que la campaña en contra de la reforma al sistema de pensiones había sido “durísima” y motivada por el proceso electoral en curso.

Al participar en la 129 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Alcalde Luján reconoció que había faltado información para dejar en claro que el Gobierno Federal “no robará” el dinero de las cuentas inactivas de las Afores, que no habían sido reclamadas, sino que serían invertidas para compensar a los afectados por las reformas de 1997 y 2007.

“Yo no culpo aquí que haya todavía falta de información, porque la campaña ha estado durísima [...] No culpo que aquí se exponga que se está robando, no se dijo robando, pero que se está atentando contra la propiedad de los trabajadores. No es culpa de lo que aquí se expone, es culpa de la falta de información con una campaña, porque estamos en proceso electoral y eso también vale la pena que lo tengamos claro”, insistió la funcionaria federal.

Asimismo, Alcalde Luján sostuvo que, con la aprobación de la reforma, el Gobierno Federal se quedaría con “la conciencia tranquila”, ya que el nuevo instrumento permitiría compensar las pensiones de trabajadores, públicos y privados, afectados por el sistema anterior.

“Tener la tranquilidad, la conciencia tranquila de que hicimos algo para revertir los nefastos efectos que tuvieron las reformas del 97 y 2007, que condenaron a una generación a vivir en la miseria”, enfatizó.

Además, la funcionaria federal consideró que, difícilmente, cualquier representante obrero o empresarial podría estar de acuerdo con que esos recursos, no reclamados, permanecieran bajo el control de las Afores y disminuidos por el cobro de comisiones, en lugar de servir como un fondo solidario, que permitiera generar rendimientos para los trabajadores.

“Lo que estamos ahora planteando es que se vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar porque esos rendimientos se pueden utilizar para complementar las pensiones y que se garantice que los trabajadores tengan un retiro más digno. Ese es el planteamiento, no otro”, abundó Alcalde Luján.