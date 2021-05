Fiscales del Distrito Este de Nueva York informaron el martes 18 de mayo, que entre las pruebas que tienen contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, destaca un video de diciembre pasado en el que aparece junto a un recluso en Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).

A través de de una carta presentada al juez federal Brian M. Cogan y a César de Castro, abogado de García Luna, los cinco fiscales neoyorquinos dan cuenta de una nueva serie de evidencias de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan al ex funcionario federal.

También anunciaron que en el juicio contra el mexicano planean presentar fotografías de Google Earth y documentos respecto a actividades de negocios que fueron obtenidos de Barbados, México y Panamá, a través de acuerdos o tratados de Asistencia Legal Mutua.

Los fiscales -citados por la agencia estadounidense The Associated Press (AP)- dicen que el video de García Luna con otro preso fue tomado el 29 de diciembre del 2020, en el MCC, donde se encuentra el ex funcionario federal mexicano.

Los fiscales -encabezados por Mark Lesko-, también afirmaron en la carta dirigida a César de Castro, abogado defensor de García Luna, que tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.

Entre las nuevas pruebas se cuenta también otra serie de grabaciones de comunicaciones que sostuvo García Luna, expedientes proporcionados por el Departamento de Estado de EE.UU. y expedientes provenientes del Gobierno de Colombia.

FISCALES DE EU PIDEN A JUEZ POSPONER 2 MESES AUDIENCIA DE GARCÍA LUNA

Fiscales del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos Mark J. Lesko, pidieron al juez Brian M. Cogan,, que posponga dos meses la audiencia programada para el próximo 19 de abril, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, por el caso de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Asimismo, los fiscales asistentes Michael Robotti, Ryan Harris, Erin Reid y Felipe Pilmar anunciaron en un memorándum, la “producción de descubrimiento adicional el 1 de marzo de 2021, por un total de más de 32 mil páginas de documentos, así como un disco duro de grabaciones del acusado”.

Además, los fiscales del Departamento de Estado de EU le explicaron al juez federal, que esperan más pruebas del extranjero y a través de solicitudes del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), por lo que esperan que para la siguiente audiencia completen ya “un millón de páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas”.

Aunado a ello, los fiscales le indicaron al juez Cogan, que ellos han producido la mayor parte de esos materiales y anuncian que ambas partes han enfrentando demoras en la preparación del juicio” todo a raíz de la pandemia del Covid-19, que ha impedido que “el Gobierno pueda reunirse con testigos encarcelados y las limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”.

Finalmente, Lesko informó al juez federal que los fiscales seguido trabajando en el litigio con apego a la Ley de Procedimientos para Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), lo cual les tomará varios meses más, pero que al final esperan obtener información clasificada que les permita reforzar aun más su caso “previo al juicio”, cuyas audiencias se han pospuesto en al menos en seis ocasiones.