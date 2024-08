Luis Abelardo Valenzuela Holguínal, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, declaró como prófugo de la justicia al ex Gobernador Javier Corral Jurado.

”Debido a que la Fiscalía [General de Justicia] de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia”, dijo durante una entrevista con el diario El Universal.

Además, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicar por escrito las razones “por lo cual no quieren colaborar con nosotros”.

Valenzuela Holguínal refirió que pese a que en ocasiones anteriores ya se había dado la colaboración con la FGJ-CDMX, en el caso de Corral Jurado, “de manera intempestiva llegó el Fiscal Ulises Lara”, para impedir que se ejecutara la orden y permitiendo que no se lograra el cometido que asegura se dio por un juez local.

Además, señaló que analizaban el mecanismo legal para proceder en contra la FGJ-CDMX, por no colaborar en una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador.

Asimismo, dijo no tener ninguna opinión respecto a las acusaciones y denuncias que Corral Jurado aseguró, el mismo día, haber interpuesto contra él y la Gobernadora panista María Eugenia Campos Galván,.

Ulises Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, aclaró que su intervención para impedir la detención de Corral Jurado, no se trató de un rescate, sino del impedimento de una acción ilegal por parte de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Aclaró que recibió una llamada de parte del equipo de Corral Jurado, “en la que me denunciaban que, al encontrarse en un restaurante en la Ciudad de México, personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ingresaron al establecimiento, con la finalidad de privarlo de su libertad, bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial”.

Según Lara López, al recibir la confirmación de que no se habían agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, “me apersoné en el lugar de los hechos, con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia”.

Aseguró que al llegar al restaurante, confirmó que no había presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, “quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención”.

Lara López detalló que tras confirmar lo anterior, “el señor Javier Corral decidió acompañarme, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de esta institución, de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”.

A través de un video aseguró que “bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como equivocada y dolosamente se ha señalado”.

“Cumplimos estrictamente la ley. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”, insistió Lara López.

Enfatizó en que “personal de Chihuahua no contó con oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una detención fuera de su demarcación” y aclaró que lo que los agentes de la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense difundió “era un documento interno que no los faculta para irrumpir en una entidad foránea y cumplimentar un mandamiento judicial”.

Además, Lara López señaló que “el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y Ordenamiento Judiciales [de la FGJ-CDMX] a las 20:16 horas [del 14 de agosto de 2024], es decir, minutos antes de que se buscaba ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, sin una respuesta oficial”.

Enfatizó que el personal ministerial de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requería para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción.

Lara López refirió que “las videograbaciones, que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución”.