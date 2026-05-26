Fiscalía CDMX desmiente imputación contra Gobernadora Campos; audiencia es un trámite de Corral

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desmintió, el 26 de mayo de 2026, que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrente algún tipo de imputación penal, en respuesta a versiones periodísticas difundidas ese mismo día sobre una supuesta acusación formal en su contra. Mediante la Tarjeta Informativa 022/26, la dependencia capitalina precisó que el citatorio que recibió Campos Galván para comparecer a una audiencia responde exclusivamente a la impugnación que el senador Javier Corral Jurado interpuso contra la determinación del no ejercicio de la acción penal que la propia FGJCDMX emitió al concluir sus investigaciones.

Según la FGJCDMX, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales agotó todas las líneas de indagación derivadas de la denuncia presentada por Corral Jurado y concluyó que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de la institución. Esa determinación ministerial fue validada por la Coordinación General de Control Ministerial de la dependencia y notificada al denunciante conforme a derecho. Fue entonces Corral Jurado quien impugnó esa resolución ante el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), lo que derivó en la convocatoria judicial a Campos Galván y a Luis Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH).

Corral Jurado presentó la denuncia el 18 de agosto de 2024 contra Campos Galván y Valenzuela Holguín por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, en el contexto del operativo que agentes de la FACH ejecutaron el 14 de agosto de 2024 en un restaurante de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cuando intentaron aprehender al exgobernador de Chihuahua. La FGJCDMX, al investigar esa denuncia, determinó que no había elementos para iniciar una acción penal, resolución que ahora Corral Jurado combate a través de la impugnación que originó el citatorio cuestionado.

La FGJCDMX reiteró de manera categórica que la notificación enviada a Campos Galván y Valenzuela Holguín no constituye una imputación, judicialización ni determinación de responsabilidad penal, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). “Esta Fiscalía no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado”, subrayó la institución. La audiencia, precisó la dependencia, fue programada por un juez de control del PJCDMX para resolver la impugnación de Corral Jurado, es decir, para atender un recurso que combate una determinación que beneficia directamente a la mandataria chihuahuense.

Corral Jurado rechazó las declaraciones públicas de Campos Galván a través de su cuenta en la red social X y la acusó de “victimizarse y distorsionar un mero trámite jurisdiccional acusando persecución política”. El senador subrayó que la convocatoria a la audiencia no implica obligación, apercibimiento ni conminación alguna para la gobernadora. “Se le convoca porque la decisión que se combate la favorece a ella”, escribió Corral Jurado, quien señaló que la ironía radica en que la mandataria panista denuncie persecución precisamente por un procedimiento que le resulta favorable, mientras que, a su juicio, sus funcionarios actuaron de manera ilegal al intentar privarlo ilegalmente de la libertad el 14 de agosto de 2024.

La audiencia quedó fijada para el 29 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en la Sala de Oralidad Número 8 del nuevo edificio del PJCDMX, ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios s/n, Colonia San Mateo, delegación Xochimilco, Ciudad de México. La diligencia corresponde a la carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00238/08-2024 y será presidida por el juez de control que el Sistema de Gestión Judicial del PJCDMX designe de manera aleatoria. De no comparecer el denunciante a pesar de estar debidamente citado, el juez de control podrá declarar sin materia la audiencia, según el propio auto del PJCDMX.

La aclaración de la FGJCDMX se produjo en un día de acumulación de frentes legales para Campos Galván. La mandataria reveló el 26 de mayo de 2026, mediante un video en redes sociales, que ese citatorio era el segundo que recibía en cuestión de horas: el primero provenía de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con el operativo en que participaron presuntos agentes extranjeros en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril de 2026. “Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados”, declaró Campos Galván. Ese mismo 26 de mayo de 2026, 11 diputados locales chihuahuenses presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio político contra la gobernadora.