Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General de Aguascalientes, informó que Jesús Ociel Baena Saucedo -primer Magistrade electoral no binario en América Latina-, fue asesinade con al menos 20 cortes de navaja, por su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves Herrera, quien después se quitó la vida.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Figueroa Ortega dijo que aunque la pareja llegó en la madrugada del 12 de noviembre sin una pelea evidente, después, en el interior del domicilio, se registró el ataque, según lo demuestran grabaciones de cámaras de seguridad.

Figueroa Ortega explicó que las evidencias mostraban que la agresión comenzó en la recámara ubicada en la planta alta, siguió por las escaleras y culminó en la planta baja, donde fueron hallados ambos cuerpos.

”Comienza una discusión entre dos, en una de las recámaras de la planta alta de la finca, es una mancha hemática considerable en la cama y en los costados un cierto desorden donde encontramos prendas, la propia colchas y el edredón tirado en el piso”, detalló.

”Consideramos que esas huellas hemáticas son las primeras. En la parte baja de la finca es donde hay más manchas, es donde encontramos el cuerpo del Magistrade como de su pareja, y una vez que se ha practicado las necropsia, encontramos en el cuerpo del Magistrade 20 heridas, de esas 19 son superficiales con navajas de rasurar, que son instrumentos con filo en sus cuatro lados y son de un tamaño fino”, señaló.

”Descienden, el Magistrade iba herido con esas 19 [cortes], una de las heridas es la mortal que es la provocada en la yugular, en su cuello y es la que provoca el sangrado abundante. Vemos que en los dedos de la mano de la pareja hay heridas de navaja, asciende la pareja a la recámara, encontramos huellas de un pie izquierdo y derecho, luego desciende, calculamos que subió por otra navaja más y se provoca una herida en la parte frontal del cuello que le provoca la pérdida de su vida”, agregó el Fiscal.

Por último, Figueroa Ortegal enfatizó que podía parecer una hipótesis poco creíble para muchas personas, pero que estaban siendo cuidadosos para dejar el registro y conservación de los indicios.

“Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios y eso sin mencionarte toda la inspección que se realizó sobre el lugar”, expresó.

Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, pidió aplicar el protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTTIQ+, en el caso de la muerte del Magistrade.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Subsecretario dar la postura del Gobierno federal respecto a la muerte de Baena Saucedo.

Medina Padilla llamó a las autoridades locales de Aguascalientes a aplicar también los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género, al indagar lo acontecido.

”En este caso hacer un llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud el protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTTIQ+ y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso”, indicó, quien además urgió además a que no se descartara ninguna línea de investigación, ni ninguna prueba.

”Es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso, este es un caso relevante para nosotros, no solamente por el activismo que llevaba a cabo le Magistrade, sino también porque el Gobierno de México y el Gobierno de la República tienen la convicción de que todos los delitos o las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso, se sancione a los responsables. Que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta el análisis del contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia”, dijo Medina Padilla, quien también aseguró que el Gobierno federal apoyaría en lo que fuera necesario a las autoridades de Aguascalientes.

”Y aunque estos lamentables eventos corresponden al fuero común, como ustedes saben, hemos estado atentos, por instrucciones del señor Presidente y del Gabinete de Seguridad, respecto al seguimiento de la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado correspondiente al hallazgo del cuerpo, sin vida de le Magistrade y de una persona más. Hemos estado en comunicación con ellos y vamos a prestar todo el apoyo que sea necesario, si así lo requiere”, afirmó el Subsecretario.

”Refrendar que estamos en toda la disposición, desde la Secretaría de Gobernación, y, en particular, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, para apoyar en todo lo que corresponda”, abundó, quien también reveló que Baena Saucedo contaba con medidas de protección del Gobierno estatal.

”Mencionar también que, aunque le Magistrade no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del Gobierno de México, si contaba, según sabemos, con medidas de protección por parte del Gobierno del Estado”, aclaró.

Tras la muerte del Magistrade Baena Saucedo y su pareja, ocurrida en Aguascalientes, en la noche del 13 de noviembre, se desataron protestas masivas de la comunidad de la diversidad sexual en todo el País, con exigencias de justicia ante lo que calificaron como un crimen de odio.







CNDH INICIA QUEJA POR MUERTE DE OCIEL BAENA; PIDE NO IGNORAR AMENAZAS CONTRA MAGISTRADE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ante los fallecimientos del Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, y su pareja, Dorian Nieves Herrera, ocurridos en Aguascalientes, exigió que el caso fuera investigado con perspectiva de derechos humanos, además de que inició un oficio de queja.

Indicó, a través de un oficio, que existía un tratamiento poco adecuado por parte de las autoridades ministeriales de la entidad, por lo que exhortaron a la Fiscalía de Aguascalientes a rendir una respuesta pronta y expedita, que no fuera ajena a la condición de género y a las amenazas previamente denunciadas por Baena Saucedo.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta los fallecimientos no esclarecidos de le Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y de Dorian Daniel Nieves Herrera dados a conocer el día de ayer por autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes, a quienes hace un respetuoso llamado para realizar una investigación pronta y exhaustiva, pero además diferenciada, que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas”, enfatizó.

La institución -que preside Rosario Piedra Ibarra-, solicitó, también, una extensión concisa en la investigación de la Fiscalía estatal, que no descartara los delitos que se cometían en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o respecto a las características sexuales de las personas, que podrían constituir una expresión de odio.

Asimismo, reiteró que rechazaba cualquier discurso de odio o discriminación contra la comunidad LGBTQ+, y hacía un llamado a instancias públicas y privadas, así como a gobiernos y actores sociales, para frenar y erradicar cualquier acto de que indicara violencia en contra de dicha parte de la población.

Además, llamó a la Fiscalía local a reconocer que, si bien “los climas no matan”, sí generaban condiciones y escenarios favorables para encubrir las mecánicas violatorias de los derechos humanos, lo que era necesario en el caso del Magistrade, “esclarecer insospechadamente los hechos y descartar, con transparencia y seriedad, cómo se desarrollaron”

Por otra parte, la CNDH exigió que la investigación no descartara las amenazas recibidas por Baena Saucedo, que se suscitaron meses atrás, y las cuales volvió a recibir tan sólo días antes de su muerte a través de redes sociales, entre ellos señalamientos homofóbicos y discriminatorios, en una publicación de le Magistrade.

La CNDH señaló que dichos comentarios y frases intimidatorias que recibió Baena Saucedo, no eran un caso aislado en la entidad, debido a que la víctima recibía amenazas por defender su identidad de género.

Le magistrade “contaba con escolta desde el pasado mes de julio, cuando fue asesinada otra persona activista de la comunidad LGBTIQ+, Ulyses Nava, mientras se celebraba un congreso de la diversidad sexual”, recordó la CNDH.