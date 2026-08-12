Fiscalía de Campeche detiene a ex vocero y encargado de comunicación de ‘Alito’ Moreno

Carlos Alberto Medina Hernández, ex titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche durante la Administración de Alejandro Moreno Cárdenas, fue detenido por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido desviados 36 millones de pesos del erario estatal. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) ejecutó la orden de aprehensión la noche del 11 de agosto de 2026.

El mandamiento judicial se giró por el presunto delito de peculado. Tras su detención, el ex funcionario fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecía el 12 de agosto de 2026 en espera de su audiencia inicial.

Según la investigación, Medina Hernández es señalado como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a través de su despacho a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del ex gobernador. Ambos son indagados por el supuesto uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para canalizar recursos públicos hacia la televisora Mayavisión.

Además del presunto desvío de 36 millones de pesos, las autoridades investigan pagos por 97 millones de pesos realizados durante la Administración estatal a esa empresa de televisión, sin que se haya acreditado documentalmente la prestación de los servicios contratados.

Espinosa Campos fue detenido el 10 de agosto de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a petición de la FECCECAM. Posteriormente fue trasladado a Campeche y recluido en el mismo penal de Kobén.

Medina Hernández llegó a la Unidad de Comunicación Social en junio de 2019, durante la Administración de Moreno Cárdenas, cuyos dos últimos años transcurrieron bajo el interinato de Carlos Miguel Aysa González. Documentos oficiales del Gobierno de Campeche acreditan su desempeño como titular de esa área.

La detención ocurrió cinco años después de que se presentara ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una denuncia para investigar contratos celebrados durante el Gobierno de Moreno Cárdenas con empresas señaladas como factureras.

Aquella denuncia, presentada en mayo de 2021, identificó operaciones por 59.9 millones de pesos entre 2017 y 2019 con 31 empresas y una persona física incluidas en registros del SAT por presuntamente emitir comprobantes de operaciones inexistentes. El señalamiento documentó 68 operaciones por 33.1 millones de pesos en 2017; otras 37 por 24.9 millones de pesos en 2018, y cinco más por 1.9 millones de pesos en 2019.

Esos señalamientos forman parte de los antecedentes respecto al presunto uso de empresas factureras durante la gestión de Moreno Cárdenas, aunque corresponden a una denuncia distinta de la investigación que derivó en la aprehensión de Medina Hernández.

Con la detención del ex titular de Comunicación Social, la fiscalía anticorrupción estatal sumó a otro ex colaborador de aquella Administración a las indagatorias por presunto desvío de recursos públicos. Hasta el 12 de agosto de 2026, Medina Hernández y Espinosa Campos no habían sido vinculados a proceso.