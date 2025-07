Fiscalía de Chihuahua encuentra 383 cadáveres dentro de crematorio en Ciudad Juárez

César Jáuregui Moreno, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, informó que la institución de procuración de justicia a su cargo halló 383 cadáveres embalsamados, en un crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, de Ciudad Juárez, por lo cual los colocó en bolsas negras, para luego depositarlos en un tráiler con refrigeración y trasladarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Durante una conferencia de prensa, el titular de la FGE detalló que los peritos de la Fiscalía chihuahuense determinaron que los cadáveres tenían una antigüedad de entre 3 y 4 años, tiempo en el que no se incineraron, pese a que sus deudos pagaron por este servicio. Sin embargo, Jáuregui Moreno enfatizó que, hasta el momento, no se habían presentado denuncias por parte de familiares.

“Lo primero y lo más importante es darle la dignidad a estos cuerpos que encontramos, estamos poniéndolos en un lugar refrigerado, en bolsas, dando todo el tratamiento que se tiene que dar, para ya posteriormente pasar a la identificación y al destino que quieran en el caso de que los familiares así lo decidan, darles”, destacó Jáuregui Moreno.

“¿Por qué no los incineraron?”, preguntó un reportero. “Tenemos que investigar, pero, pues seguramente aquí hay un caso de evidente irresponsabilidad, ¿no? porque en todos los casos se entregaban cenizas. Prácticamente, estamos rescatando estos cuerpos porque quién sabe cuál sería el propósito ulterior de estos sujetos [los propietarios del crematorio], porque el almacenamiento en ese número también hace presumir que no estaban prestando el servicio, simple y sencillamente no cremaban los cuerpos que llegaban ahí”, respondió el titular de la FGE.

“Y empezaron a acumular y acumular, y simple y sencillamente los tenían ahí, pues no diría yo a la intemperie, pero sí en cuartos que desde luego no cubrían en lo absoluto ni los protocolos ni los requisitos que se requieren para salvaguardar este tipo de restos humanos”, aseveró Jáuregui Moreno, quien también reveló que había dos personas detenidas por estos hechos, el dueño, identificado como José Luis Arellano Cuarón y un empleado, de nombre Facundo Martínez Robledo, a quienes se les ejecutaron órdenes de aprehensión.

Según explicó el titular de la FGE, a ambos se les acusaría de los delitos previstos en el Código Penal sobre inhumación indebida de cadáveres y también por delitos innominados, establecidos en la Ley General de Salud, que tendrían que ver con el debido uso de cuerpos y cadáveres. Señaló que las penas irían de 2 a 3 años por el primer delito y de 6 a 16 en el segundo.

Además, Jáuregui Moreno destacó que las funerarias que contrataban los servicios del crematorio fueron Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno. “¿Se supone que desconocían que ocurría eso?”, cuestionó un periodista

“Es parte de lo que tendremos que dilucidar mediante la investigación que vamos a realizar”, contestó el titular de la FGE, quien también expresó que se realizaría una indagatoria amplia, para saber si habría funcionarios públicos que hubieran incurrido en alguna anomalía al realizar supervisiones.

“En su momento se va a turnar todos los asuntos a donde corresponda, pero la investigación va a ser lo suficientemente exhaustiva, como para primero darle dignidad a estos cuerpos. Segundo, poder identificarlos. Tercero, darles el destino que sus familiares así decida, y deslindar las responsabilidades tanto de los dueños como de cualquiera que hubiese hecho u omitido alguna acción”, precisó Jáuregui Moreno.

El titular de la FGE indicó que el hallazgo -realizado alrededor de las 23:00 horas del jueves 26 de junio de 2025- derivó tras una denuncia de olores raros y que habían visto llegar a alguien con un cadáver, por lo que acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“Entra, localiza cuerpos en una camioneta, en una carroza funeraria y muchos cuerpos al interior del predio en cuartos”, narró Jáuregui Moreno, quien también enfatizó que los agentes de la SSPM se comunicaron a la Fiscalía General del Estado.

“Llegan los elementos de Fiscalía, peritajes, etcétera, y se dan cuenta de que se trata de un lugar en donde se estaban procesando cuerpos por parte de alguien que prestaba servicios funerarios. Había una carroza de funeraria ahí afuera del predio, con dos cuerpos, con documentación relacionada con los procedimientos que siguen las funerarias para llevarse cuerpos a cremar”, precisó el titular de la FGE.