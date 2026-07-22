Fiscalía de Edomex revela cómo se usan maquinitas para reclutar jóvenes

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, reveló cómo el crimen organizado utiliza las máquinas tragamonedas para financiarse e incluso como medio de reclutamiento.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cervantes Martínez explicó que los criminales instalan estas máquinas indiscriminadamente en farmacias, misceláneas, centros comerciales y espacios de grandes superficies.

“Muchas de ellas cerca de escuelas, que tienen que ver con la proliferación de estas actividades que de alguna manera vician la conducta de nuestra niñez y nuestros jóvenes”, añadió.

Las tragamonedas son sembradas e inclusive puestas de forma forzada a través de extorsión: “Obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, dijo.