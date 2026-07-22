Fiscalía de Edomex revela cómo se usan maquinitas para reclutar jóvenes

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, reveló cómo el crimen organizado utiliza las máquinas tragamonedas para financiarse e incluso como medio de reclutamiento.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cervantes Martínez explicó que los criminales instalan estas máquinas indiscriminadamente en farmacias, misceláneas, centros comerciales y espacios de grandes superficies.
“Muchas de ellas cerca de escuelas, que tienen que ver con la proliferación de estas actividades que de alguna manera vician la conducta de nuestra niñez y nuestros jóvenes”, añadió.
Las tragamonedas son sembradas e inclusive puestas de forma forzada a través de extorsión: “Obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, dijo.
Así reclutan a jóvenes con máquinas tragamonedas
El fiscal del Estado de México añadió que hay casos acreditados en los que jóvenes sin recursos reciben dinero prestado y, cuando no pueden pagar, terminan siendo reclutados para labores de “alcohneo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo”.
“Es decir, es un círculo muy lamentable donde tenemos estas maquinitas que ya están en todas partes a la luz de todos y donde ya normalizamos su presencia y de repente no reparamos en la naturaleza del daño que están causando”, lamentó Cervantes Martínez.
El titular de la fiscalía aprovechó para informar que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, incautaron en ocho días más de 3 mil 700 máquinas.
Lo anterior se traduce en un decomiso de entre 10 y 15 mil millones de pesos; aunque aún no se sabe con precisión, dado que siguen contando.
“Teníamos un centro de acopio, ya tenemos siete, siguen llegando y la idea es precisamente con esta política pública federal y local sacar de circulación este medio comisivo o esta forma de envilecer el espíritu de nuestra juventud”, concluyó.