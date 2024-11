Fiscalía de Guerrero acusa a presunto asesino de Alcalde de Chilpancingo con testimonio de un muerto

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero sostiene con un testigo muerto y un correo electrónico anónimo la acusación contra Germán Reyes Reyes, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo de los Bravo, acusado de ser el presunto responsable del asesinato en octubre de Alejandro Arcos Catalán, Alcalde de la capital guerrerense.

A las 17:30 horas del 12 noviembre, después de la detención de Reyes Reyes ocurrida horas antes en su oficina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del teniente del Ejército y Fuerza Aérea.

Reyes Reyes también se desempeñó como fiscal de Delitos Graves de la Fiscalía General del Estado guerrerense; cuando estuvo como titular de dicha institución de procuración de justicia, la teniente militar, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien fue destituida de dicho cargo por el Congreso local el 19 de marzo de 2024.

Según lo informó el medio digital local Amapola Periodismo, la formulación de los elementos de prueba, el Ministerio Público señaló a Reyes Reyes de formar parte de Los Ardillos, de ser él quien privó de la libertad al Alcalde en un rancho de Quechultenango y ordenar su asesinato, por oponerse a nombrar a más personas de dicho grupo del crimen organizado en su gabinete.

La audiencia que se desarrolló en la Sala 1 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial estatal, duró 12 horas y media. Concluyó a las 06:00 horas del miércoles 13 de noviembre. Tuvo varios recesos determinados por diversas circunstancias.

La primera, porque la FGE pidió que la audiencia fuera privada, por la gravedad de los hechos. Sin embargo, la jueza Yolanda Mora Silva argumentó que la sociedad de Chilpancingo tenía derecho a conocer lo que estaba pasando, también porque el inculpado solicitó como parte de sus garantías que fuera pública y que hubiera medios de comunicación.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado expuso que Arcos Catalán murió a causa de una hemorragia masiva por decapitación con un instrumento contundente, es decir, estaba vivo cuando su cabeza fue desmembrada.

El agente del Ministerio Público de la FGE presentó diversos documentos, entre ellos identificaciones oficiales de Arcos Catalán, la necropsia que se le aplicó al Alcalde, dictámenes periciales del hallazgo de su cadáver, así como diversas entrevistas, como parte de sus pruebas para demostrar que Reyes Reyes ordenó el crimen.

La entrevista principal que sostendría la acusación de la Fiscalía estatal fue la de un comerciante identificado como Domitilo Cándido Pila, a quien integrantes de la Policía Comunitaria de Petaquillas privaron de su libertad el 27 de octubre pasado en esa mismo localidad y lo llevaron hasta un rancho en Quechultenango, donde presuntamente Arcos Catalán fue asesinado.

Según la FGE, Cándido Pila escuchó conversaciones en las que tres presuntos delincuentes identificados como Marco Antonio Osorio Castrejón, alias “El Michoacano”, y otros dos apodados “El Jimmy” y “El Junior”, hablaron del asesinato del Alcalde y uno de ellos señaló a Reyes Reyes como el autor intelectual del crimen.

El comerciante, a quien Los Ardillos también torturaron y extorsionaron, acudió al Ministerio Público de la Fiscalía estatal a rendir su denuncia, después de ser liberado por los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.

Sin embargo, el 6 de noviembre, Cándido Pila, quien tenía un local en el mercado central Baltasar Leyva Mancilla, fue hallado muerto en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Xicoténcatl, en la colonia Obrera.

Durante la audiencia, la jueza hizo señalamientos de malas prácticas a la defensa legal de Reyes Reyes y al agente del Ministerio Público, a quien le dijo que acusaba al funcionario municipal de ser integrante de Los Ardillos, pero presentó el caso ante un juzgado del fuero común, cuando debió hacerlo en el fuero federal, por tratarse de un caso de delincuencia organizada.

Mora Silva también reprochó a la Fiscalía estatal que hubiera proporcionado los nombres y datos de las personas que entrevistó para ofrecer sus pruebas y consideró que las mismas corrían riesgo al ser expuestas de esa manera.

Después de doce horas y media de audiencia, la jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Reyes Reyes y se ordenó su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, en una área especial, dado que su desempeño como fiscal especial de delitos graves de la FGE y abordar casos de alto impacto, lo pondría en riesgo en dicha prisión.

Además, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, para formular su defensa, antes de la vinculación a proceso, es decir, 144 horas. La segunda audiencia de Reyes Reyes se llevaría a cabo a las 10:00 horas del 18 de noviembre de 2024.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, durante una de los recesos de la audiencia, Reyes Reyes afirmó que su detención era un asunto político “No sé absolutamente nada, no sé por qué se me detiene. Es inverosímil, es ilógico, esto es un asunto político”, expresó.

“Una persona cercana a Alejandro me contactó, no recuerdo quién me entrevistó el 30 de septiembre y el primero de octubre [de 2024] me dio mi nombramiento”, aseguró el ex funcionario municipal, quien también aseguró que él no conocía a los escoltas de Arcos Catalán, ni a su equipo cercano, y tampoco su agenda, a pesar de que era jefe de la Policía municipal.

Asimismo, Reyes Reyes añadió que el domingo 6 de octubre de 2024, él comió mariscos en un restaurante ubicado a un lado del punto conocido como El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo de los Bravo.

Según su declaración, alrededor de las 17:00 horas de ese mismo día, los elementos de la Policía municipal le informaron de un hombre decapitado. Fue cuando se trasladó al lugar de los hechos, pero que no pudo llegar, porque ya estaban realizando las diligencias el personal de la FGE.

El 13 de noviembre de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se deslindó del teniente del Ejército y Fuerza Aérea, ex encargado de despacho de la SSP de Chilpancingo de los Bravo, tras aclarar que Reyes Reyes estuvo en sus filas hasta septiembre de 2017.

“Con motivo de la detención de Germán ‘N’ en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de noviembre de 2024, acusado del homicidio en agravio de Alejandro ‘N’, la Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que Germán ‘N’ laboró en esta dependencia del 1 de septiembre de 1996 al 16 de septiembre de 2017, fecha en que se desvinculó del servicio activo de forma voluntaria”, precisó la institución.

En un comunicado, la SEDENA recordó que el imputado, en su condición de particular, ejerció los cargos de Director General de Investigaciones y Fiscal Especializado en Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, del 1 de mayo de 2022 al 28 de febrero de 2024, e inclusive estaba sujeto a investigación por irregularidades en su desempeño.

En su misma condición de particular, a partir del 3 octubre de 2024, fue contratado para desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo de los Bravo.

Según su hoja de servicios, citada por el diario Reforma, en 1996, Reyes Reyes se dio de alta en el Heroico Colegio Militar y en 2017 fue titular de la Sección de Causas Penales, en un Juzgado Militar de Control en la Quinta Región Militar con sede en La Mojonera, Jalisco.