Fiscalía de Jalisco colaborará con la FGR en las indagatorias por el caso de Teuchitlán

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó tras acudir a la reunión de seguridad que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se acordó que la Fiscalía del Estado trabaje de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) en las indagatorias por el caso Teuchitlán.

“La estrategia es muy sencilla: decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Por supuesto vamos a seguir trabajando con el gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos, de cara a la ciudadanía, con toda la apertura, para que se conozca la verdad de estos acontecimientos”, señaló en un video en X.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en este caso “no habrá una construcción oscura de verdades históricas”, por lo que insistió en que la Fiscalía General de la República, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), están llevando a cabo una investigación profunda.

“Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad, nunca ocultaremos nada, la verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá una construcción oscura de verdades históricas nunca, desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades”, afirmó.

Enrique Alfaro, en la mira

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta investigación tiene que estar separada de un “tema político o politiquero”, por lo que dijo que si la FGR comprueba alguna implicación con el exgobernador Enrique Alfaro -quien pertenece al mismo partido de Pablo Lemus- se tendrá que presentar a declarar.

“En nuestro caso, no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras, que tampoco va a cubrir a nadie ni lo ha hecho el fiscal y las fiscalías estatales. Tiene que haber deslinde de responsabilidades, entonces eso fue lo que le pedimos también al fiscal, que hiciera todo este proceso y también que informara qué fue lo que se encontró en el predio”, remarcó la mandataria.