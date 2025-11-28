Fiscalía de Michoacán confirma orden de aprehensión contra ex jefe de escoltas del Alcalde de Uruapan; está prófugo

El Coronel José Manuel Jiménez Miranda, ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Uruapan y jefe de escoltas del Alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, permanece prófugo de la justicia tras escapar del operativo en el que fueron detenidos siete de sus subordinados.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que existe una orden de aprehensión contra Jiménez Miranda, quien escapó del despliegue policial realizado el 21 de noviembre de 2025 en la Casa de la Cultura de Uruapan.

Los siete escoltas capturados fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso calificado en su modalidad de omisión por comisión, según determinó el Juez Luis Fernando Díaz Parra.

Los elementos permanecen recluidos en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, ubicado en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán.

Jiménez Miranda, Coronel retirado del Ejército Mexicano, fue nombrado Secretario de Seguridad Pública de Uruapan al inicio de la administración de Manzo Rodríguez, el 1 de septiembre de 2024.

Sin embargo, ocupó el cargo apenas 28 días, pues fue cesado el 28 de septiembre de 2024 tras ser denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar.

A pesar de la acusación, el Alcalde lo designó posteriormente como jefe de escoltas, lo que le permitió seleccionar al equipo de seguridad personal del Presidente Municipal.

La mayoría de los elementos elegidos eran ex militares provenientes de otros estados.

El asesinato del Alcalde ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan.

Un individuo le disparó en ocho ocasiones mientras Manzo Rodríguez se fotografiaba con un grupo de niños.

El agresor fue abatido en el lugar por el equipo de seguridad.

Las autoridades identificaron a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, como presunto autor intelectual del crimen.

Fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en Morelia y vinculado a proceso junto con los siete escoltas.

Según la FGE, la orden para asesinar al Alcalde provino de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes ofrecieron 2 millones de pesos para concretar el homicidio.